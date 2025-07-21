Yurt dışı ÜFE yıllık bazda yüzde 28 arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 28,38 arttı, aylık yüzde 3,42 arttı.

21.07.2025 12:24:240
Paylaş Tweet Paylaş
Yurt dışı ÜFE yıllık bazda yüzde 28 arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 3,42, yıllık bazda yüzde 28,38 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,42, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 19,77, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,38 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,17 yükseldi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 23,36, imalatta yüzde 28,48 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ise ara mallarında yüzde 24,95, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 32,19, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 30,89, sermaye mallarında yüzde 33,3 ve enerjide yüzde 10,33 artış gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,03, imalatta yüzde 3,44 artış olarak hesaplandı.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 2,83, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,5, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 3,3, sermaye mallarında yüzde 3,34 ve enerjide yüzde 9,96 artış görüldü.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Haziran sonu itibarıyla borç stoku verisi açıklandı

Haziran sonu itibarıyla borç stoku verisi açıklandı

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 378 bin liraya yükseldi

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 378 bin liraya yükseldi

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı

Çin mega baraj inşaatını başlattı, sermaye piyasaları atağa kalktı

Çin mega baraj inşaatını başlattı, sermaye piyasaları atağa kalktı

Cevdet Yılmaz: "Katma değerli üretimi artıracak politikaları uygulamaya kararlıyız"

Cevdet Yılmaz: "Katma değerli üretimi artıracak politikaları uygulamaya kararlıyız"

İkinci el araç satışlarına bayram etkisi

İkinci el araç satışlarına bayram etkisi

Yorum Yaz