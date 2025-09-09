Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile yurt dışına çıkış harcı bin TL oldu.

Türkiye Cumhuriyeti pasaportuyla yurt dışına çıkacak yolculardan tahsil edilen harç tutarı 1000 lira olarak yeniden belirlendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre yurt dışına çıkacakların ödeyeceği harç tutarı 1000 lira oldu.

Bu kararın yayımını takip eden 10 günlük süreçte yapılacak yurt dışına çıkışlarda, önceki tutar üzerinden gerçekleştirilmiş harç ödemeleri için fark istenmeyecek.

Söz konusu tutar daha önce 710 liraydı.