Yurt dışında yerleşik kişiler hisse senedi sattı, DİBS aldı

Yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta net 211,8 milyon dolarlık hisse senedi satarken 460,5 milyon dolarlık DİBS ve 81,2 milyon dolarlık ÖST varlığı aldı.

16.01.2025 14:47:390
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Yurt dışında yerleşik kişiler hisse senedi sattı, DİBS aldı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 211,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 10 Ocak haftasında net 211,8 milyon dolarlık hisse senedi satarken 460,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 81,2 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 3 Ocak itibarıyla 34 milyar 1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 10 Ocak haftasında 33 milyar 569,3 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku da 17 milyar 908,8 milyon dolardan 18 milyar 603,7 milyon dolara ve ÖST stokları 361,8 milyon dolardan 442,5 milyon dolara yükseldi.

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