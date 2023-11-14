Zamanın ikon araçları tamamen restore ediliyor

Falcon Design, 25 yaş üstü klasik Land Rover Defender ve Seri II / III araçlarda “Nut & Bolt” diye bilinen somun ve cıvatasına kadar sıfır ve kişiye özel seçeneklerde araç restorasyonu yapıyor.

Falcon Design, zamanın ikon araçlarını tamamen restore eden bir marka. Şirketin açıklamasına göre aslına uygun restorasyonun yanı sıra bireysel müşteri istekleri de dikkate alarak tasarlanan araçlar yeniden hayat buluyor.

Markadan yapılan açıklamada "Geçmişte Almanya başlayan ve sonrasında İzmir’e taşınan restorasyon ve üretim merkezimizi, yoğun talepler ve kapasite artışı gerekliliği nedeniyle, 2023 yılı başında Manisa’da 5.000m² kapalı ve 1.500 m² açık alana sahip Avrupa’nın en büyük restorasyon ve üretim merkezimize taşıdık" deniliyor.

Falcon Design, öncelikle 25 yaş üstü klasik Land Rover Defender ve Seri II / III araçlarda “Nut & Bolt” diye bilinen somun ve cıvatasına kadar sıfır ve kişiye özel seçeneklerde araç restorasyonu yapıyor.

Bununla birlikte “Refurbish” olarak adlandırılan yenileme şeklinde restorasyonlar da talep doğrultusunda yapılıyor.

Şirketin açıklamasına göre Nut & bolt denilen süreçte araçların kupaları (kaportası) orijinal üretimlerle yeni takılıp somunları, cıvataları ve elektrik bağlantıları sıfır yapılıyor. (Defender 90)

Yenileme işlemi olan araçlar yaklaşık 5 – 6 haftada yapılabiliyor. Firmanın açıklamasında, "Nut & Bolt dediğimiz, her şeyini yeniden yaptığımız araçları yaklaşık 3 – 3,5 ay içerisinde restore edebiliyoruz. Her biten aracı en az 100-150 km test ediyoruz" bilgisi paylaşılıyor.

Restorasyonu yapılan araçların yüzde 95’i yurtdışına ihraç ediliyor; geri kalan kapasite Türkiye pazarından gelen çok özel siparişlere ayrılmış durumda.

Land Rover Defender

Land Rover Series III

Land Rover Series III