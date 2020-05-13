Zarara ne kadar dayanılır?

Benzer durum Türk start up’larında da var. Martı, sadece 2019’un son çeyreğinde 4 milyon 885 bin dolar zarar yazdı. Hiç kuşkusuz bir start up’ın kurulur kurulmaz kâr etmesini kimse beklemiyor. Ancak kâr için ne kadar beklemek gerekiyor? İdeal bir süre var mı? İşte yanıtlar…

Özlem Aydın Ayvacı

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Start Up dergisinin Şubat-Nisan 2020 tarihli sayısından

Elektrikli scooter paylaşım girişimi Martı, sadece 2019’un son çeyreğinde 4 milyon 885 bin dolar zarar yazdı. Bu konunun çok konuşulduğunu söyleyen Martı’nın kurucusu ve CEO’su Oğuz Alper Öktem, yurt dışındaki rakiplerinin günlük yolculuklarda şu anda yüzde 60 zararla çalıştığına dikkat çekiyor. Esarj.com Kurucusu Cem Bahar da 2009 yılından beri zarar ettiklerini söylüyor. Cem Bahar, “Buradaki kriter, zarar etmekten ziyade pazar konumlanmamızı doğru oturtmak ve hep lider kalabilmek adına doğru yatırımları yapmak” diye konuşuyor. Bahar, ayrıca Tesla’nın da kurulduğundan beri zarar ettiğine dikkat çekiyor ve “Ancak hem şirket değeri hem pazar konumlanması dünya liderliği üzerine. Yani kâr veya zarar etmek en son düşünülecek mesele. Önemli olan start up’un kendi açtığı inovatif dünyada hikayeyi büyütmesi ve sonra pazar kırılma noktasını geçtiğinde dilimden en büyük payı almasıdır” diyor.

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