Zeki Triko’dan satın alma açıklaması

Türkiye’nin köklü moda markalarından Zeki ve Zeki Triko ile ilgili son günlerde kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine, Zeki Triko Yönetim Kurulu Başkanı Şefik Kaya bir açıklama yaptı.

Şefik Kaya, markanın tüm haklarının hukuki süreçler çerçevesinde şirketlerine geçtiğini vurgulayarak, basında çıkan bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

“Zeki Markalarının Bütünü Bizim Bünyemize Geçmiştir”

Şefik Kaya, Zeki, Zeki Triko, Zeki Sea ve Zeki Fit gibi markaların, borçlu şirketin borçlarını ödeyememesi ve alacaklıların satış talebi doğrultusunda İstanbul 13. İcra Dairesi tarafından açık artırma yoluyla satışa çıkarıldığını hatırlattı. “En yüksek teklifi veren şirketimiz olmuştur ve Türk Hukuku çerçevesinde markaların tüm hakları şirketimize devredilmiştir. Yani buradan da anlaşılacağı gibi Zeki, sadece tek bir marka değil, Zeki markalarının bütünüdür” dedi.

“Markamızı Taklit Etmeye Yönelik Girişimler Var”

Kaya, bazı kişilerin markayı ele geçirme çabası içinde olduğunu belirterek, 2020 yılında hacizli durumda bulunan Zeki markasını alma girişiminin Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından reddedildiğini söyledi. “Borçlu şirketten alınan muvazalı bir muvafakatname ile marka logosunu değiştirerek, sıfırdan bir marka yaratılmış gibi bir izlenim oluşturulmak istenmiştir. Ancak, hacizli markalar üzerindeki işlemler yalnızca alacaklıların veya yetkili icra müdürlüğünün izniyle mümkündür. Bu nedenle söz konusu muvafakatnamenin hukuken geçersiz olduğu açıktır” ifadelerini kullandı.

Basına yansıyan “triko gitti, Zeki kaldı” gibi söylemlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Kaya, bunun markayı taklit etmeye yönelik bir algı operasyonunun parçası olduğunu dile getirdi. “Bu nedenle, şirketimiz marka haklarının ihlali konusunda hukuki süreci başlatmıştır ve dava devam etmektedir. Henüz şahsın kazandığı kesinleşmiş bir karar yoktur” dedi.

“Zeki, Lüks Plaj Giyiminde Öncü Konumunu Koruyor”

Markanın kalite standartlarına yönelik asılsız iddialara da değinen Şefik Kaya, Zeki ve Zeki Triko’nun lüks plaj giyiminde öncü konumunu koruduğunu söyledi. Kaya, markanın geleceğe yönelik stratejisini şöyle özetledi:

• Üstün Ürün Kalitesi: İtalya’dan ithal edilen yüksek kaliteli kumaşlar ve en iyi üretim malzemeleri kullanılıyor.

• Güçlü Üretim Kadrosu: 20 ila 40 yıl arasında deneyime sahip profesyonellerden oluşan bir ekip görev alıyor.

• Küresel Marka Stratejisi: 2023’te Irina Shayk ve Mert Alaş, 2024’te Jérôme Duran ve Lais Ribeiro ile uluslararası çekimler yapıldı. 2025 için de iddialı projeler planlanıyor.

• Mağazalaşma ve Dijital Yayılma: Son üç yılda 11 mağaza ve 50 satış noktası açıldı, e-ticaretle büyüme sürüyor.

• Global İş Birlikleri: Swarovski ve dünya çapındaki tasarımcılarla iş birlikleri yapılarak markanın prestiji artırılıyor.

Zeki’nin, lüks moda sektöründeki konumunu daha da güçlendirmek için çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan Şefik Kaya, “Geçmişten aldığımız ilhamı modern dokunuşlarla harmanlayarak, geleceğin lüksünü yeniden tanımlıyoruz” ifadelerini kullandı.