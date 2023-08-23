Zirve el değiştirdi: İstanbul'un en pahalı caddesi

İstanbul'da uzun zamandır en pahalı cadde unvanına sahip olan ünlü cadde zirvedeki yerini kime bıraktı? İşte detaylar...

23.08.2023 09:04:180
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Zirve el değiştirdi: İstanbul'un en pahalı caddesi

Gayrimenkul danışmanlık şirketi Cushman & Wakefield I TR Internatıonal tarafından hazırlanan "Gayrimenkul Pazarı Görünümü" başlıklı rapora göre, ülke genelinde metrekare başına birincil ofis kiralarının en yüksek olduğu bölgelerin başında 765 lirayla Levent gelirken, onu 516 lirayla Esentepe-Gayrettepe bölgesi takip etti. Kira bedeli Maslak ve Anadolu Yakası'nda 455 TL, İzmir ve Ankara'da ise 268 TL olarak gerçekleşti.

İstanbul'un ana caddelerindeki mağaza kiraları ele alındığında, bu caddelere olan yüksek talep kiraları da artırdı. Caddelere olan yoğun talep ve doluluk oranları, birincil kiraların yüksek seyretmesine neden oldu.

Haziran 2023 itibarıyla İstanbul'da mağazaların aylık kiralarının en pahalı olduğu cadde metrekare başına 250 dolarla Abdi İpekçi oldu, onu 220 dolarla İstiklal Caddesi izledi. Böylece, 2010'dan beri en pahalı cadde unvanına sahip olan İstiklal Caddesi zirvedeki yerini Abdi İpekçi Caddesi'ne bıraktı.

Ana cadde mağazalarının metrekare kiraları İstanbul'da 4 bin 545, Ankara'da 1960, İzmir'de ise 1860 lira olarak gerçekleşti.

Yılın ilk yarısında Piyalepaşa AVM, Lotus Nişantaşı AVM ve Wins Town AVM'nin açılışı gerçekleşirken, toplam arz 448 AVM ile 14 milyon metrekareye yükseldi.

Ocak-haziran döneminde cadde ve alışveriş merkezlerindeki yoğun talep nedeniyle yüksek doluluk oranları gözlemlendi. Ancak kısıtlı arza rağmen markalar büyüme stratejilerini sürdürmeye devam etti.

Uluslararası perakende markalarının Türkiye'deki iş birliklerini artırdığı görülürken, Türk şirketler de mağaza açılışlarını sürdürdü.

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