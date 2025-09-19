Zor Dönemde Cesur Hedefler

Türkiye’nin en büyük 500 özel şirketini kapsayan Capital500 araştırması, bu yıl 25’inci yılına girerken zorlu bir ekonomik döneme de tanıklık ediyor. Enflasyon, kur baskısı ve küresel belirsizliklere rağmen şirketlerin yatırım kararlılığı dikkat çekiyor.

Capital500’e giren ya da bu hedef doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen 45 şirketin 2025 ajandasında stratejik büyüme, dijitalleşme, kapasite artışı ve sürdürülebilirlik öne çıkıyor. Yeni tesislerden yapay zeka projelerine, ihracat hamlelerinden yeşil dönüşüme uzanan bu adımlar, şirketlerin yalnızca bugünü değil geleceği de inşa etme çabalarını ortaya koyuyor.

DR. M. EMRE ÇAMLIBEL

REPIE YATIRIM HOLDING YÖNETIM KURULU BAŞKANI

“İş dünyasının nabzını tutan Capital500 listesi, Türkiye ekonomisinin dönüşüm haritası. Böyle bir dönemde bu listeye giren her şirket, rakamların da ötesinde vizyon, cesaret ve sürdürülebilir değer yaratma iradesiyle anılmayı hak ediyor. Biz de RePie Yatırım Holding olarak bu dönüşüme katkı sunma kararlılığıyla yola çıktık. Bugün, finans, fintek, medya ve yazılım gibi öncü sektörlerde 7 iştirakimizle ciddi büyüklükte bir değere sahibiz. İştiraklerimizin hem finansal hem stratejik ve dijitalleşme odaklı büyümelerine yönelik geniş kapsamlı projeleri uygulamaya koyduk. Bu projelerden biri de geçen yıl bünyemize kattığımız Capital dergisini de portföyünde barındıran eski adıyla Doğan Burda Dergi Grubu’nda gerçekleşiyor. Dijitalleşme, yapay zeka entegrasyonu ve medya teknolojileri odağında sürdürülebilir bir büyüme stratejisiyle başlattığımız dinamik dönüşüm, adı artık Big Media&Technology olarak değişen bu yapı altında sürüyor. Holding olarak doğru alanlara konsantre olmayı, yalnızca finansal değil stratejik büyümeyi de hedefliyoruz. 2025’te enerji, madencilik, ağırlama ve gayrimenkul gibi uzun vadeli değer yaratma potansiyeli yüksek alanlara odaklanacağız.”





“FIRSATLARI TAKİP EDİYORUZ”





ANIL ALTUN

ALTUN CAPITAL HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI

“2025, sermaye akışının daha seçici hale geldiği, yatırım kararlarında kalitenin ve stratejik uyumun öne çıktığı bir yıl. Altun Capital Holding olarak bu dönemi yalnızca getiri hedefiyle değil uzun vadeli etki ve dönüşüm vizyonuyla ele alıyoruz. Gıda, finansal teknolojiler, yenilenebilir enerji ve dijital medya gibi yapısal dönüşüm barındıran sektörlerde yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Farklı sektörlerdeki iştiraklerimizde, sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve ölçeklenebilirlik odağında dönüşüm süreçlerini yürütüyoruz. Bazı şirketlerimizde halka arz hazırlıkları sürerken bazıları ise teknoloji yatırımlarıyla büyüme yolculuğuna devam ediyor. Türkiye’nin yanı sıra ABD, Avrupa, Latin Amerika ve MENA coğrafyalarında girişim sermayesi, gayrimenkul ve enerji yatırımları odağ��nda yeni fırsatları takip ediyoruz. 2025, Altun Capital Holding için sermayeyi akıllı büyümenin ve küresel etki yaratımının temel aracı haline getirdiğimiz bir yıl olmaya devam edecek.”





“5 YILDA 5 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPACAĞIZ”





CEMİL KAZANCI

KAZANCI HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE CEO’SU

“Son yıllarda artan küresel ekonomik ve politik dalgalanmalarla piyasa dinamiklerinde yaşanan belirsizlikler nedeniyle iş dünyası zorlu bir sınavdan geçiyor. Bu belirsizlik ve risklere rağmen Kazancı Holding olarak güçlü ve büyüme odaklı bir duruş sergilemeye devam ediyoruz. Bugün 4 kıtada üretim yapan, 24 ülkede faaliyet gösteren, 180’den fazla ülkeye satış gerçekleştiren ve 17 bini aşkın çalışanı olan global bir enerji oyuncusu konumundayız. 2030 global stratejimiz ve bu kapsamda sürdürülebilir yüksek büyüme hedefimiz doğrultusunda global pazar çeşitliliğimizi artırmayı önceliklendiriyoruz. Avrupa’dan Asya’ya, Amerika’dan Afrika’ya kadar uzanan geniş bir yatırım ve operasyon haritamız var. Son 5 yılda toplam 2,5 milyar dolarlık yatırım yaptık. Önümüzdeki 5 yıl içinde bu rakamı iki katına çıkararak 5 milyar doları aşan bir yatırımla büyümeye devam edeceğiz.”





“2025 KİLOMETRE TAŞI OLACAK”





MUHARREM YILMAZ

SÜTAŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI

“Kuruluşumuzun 50’nci yılını kutladığımız 2025, daha büyük hedeflere yönelmek için önemli bir kilometre taşı olacak. Sektörümüzün en yüksek teknoloji seviyesine ulaşan fabrikalarımızın ardından çiftliklerimizi dijital teknolojileri de entegre ederek uluslararası ölçekte çok yüksek standartlara ulaştırdık. Önümüzdeki dönem için önceliğimiz, sütümüzün doğallık ve kalitesinin güvencesi olan hayvancılık yatırımlarımızı büyütmek ve bunun için gerekli Ar-Ge faaliyetlerine hız vermek olacak. Diğer yandan yem bitkileri üretimimizi organik ve organomineral gübrelerimizle destekleyerek oluşturduğumuz sürdürülebilir ve onarıcı tarım uygulamalarının ülke genelinde yaygınlaşmasına öncülük edeceğiz. 50 yıldır olduğu gibi bundan sonra da ineklerimizin yediği yemden sofralara ulaşan ürünlerimize kadar uzanan süt değer zincirine yatırım yapmaya, tüketicilerimizin sağlık ve mutluluğuna, ülkemizin kalkınma ve refahına katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”





“GELECEĞİN İHTİYAÇLARINI GÖZETİYORUZ”





BURAK PAŞALI

AVEK OTOMOTİV GENEL MÜDÜRÜ

“Capital500 listesinde istikrarlı yükselişimiz Avek Otomotiv’in müşteri odaklı yaklaşımı, markalarımıza kattığı değer ve yüksek hizmet kalitesinin bir göstergesi. 2025 yılında hedefimiz, temsil ettiğimiz global markaların gücünü daha da yaymak, showroom ve hizmet noktalarımızı artırmak, dijitalleşme yatırımlarımızla müşterilerimize daha hızlı ve kişiselleştirilmiş çözümler sunmak. Operasyonlarımızın her adımında çevresel sürdürülebilirliği esas alırken sektörde örnek teşkil edecek uygulamaları hayata geçirmeye kararlıyız. En büyük sermayemiz olan çalışanlarımızla birlikte öğrenen, gelişen ve değer yaratan bir kurum kültürü oluşturduk. Kurumsal yapımızın merkezinde insana duyduğumuz saygı ve uzun vadeli başarıya olan inancımız yer alıyor. Avek olarak yalnızca bugünün değil geleceğin ihtiyaçlarını da bugünden planlayarak istikrarlı bir büyümeyle Capital500’deki yükselişimizi sürdürmeye kararlıyız.”





MURAT PINAR





ENERJİSA ENERJİ CEO’SU

“ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNE LİDERLİK EDİYORUZ”

“Enerjisa Enerji olarak 2025 yılına güçlü bir başlangıç yaptık. Tüm iş kollarımızda ülkemizin enerji dönüşümüne liderlik etme hedefiyle yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu yıl için sermaye yatırımı hedefimizi 21-24 milyar TL aralığında belirledik ve bu yatırımlarımızı Başkent, Ayedaş ve Toroslar bölgelerinde güvenli, sürdürülebilir ve teknoloji odaklı altyapılar kurmak üzere yönlendiriyoruz. Perakende iş kolumuzda, enerji sektöründe serbestleşmenin artmasıyla birlikte müşteri deneyimi odaklı çözümlerimizle perakende gelirlerimizi geçtiğimiz yıla göre reel olarak yüzde 66 artırarak 1,7 milyar TL seviyesine çıkardık. Halihazırda 12 milyondan fazla müşteriye hizmet verirken dijital temas noktalarımızı da genişletmeye devam ediyoruz. Eşarj markamızla geçtiğimiz yıl şarj soket sayımızı yüzde 34 artırdık. Bugün 2 bin 563 şarj soketi ve 1.500’den fazla şarj noktasıyla liderliğimizi sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde bu ağı genişletmeye ve entegre çözümlerle sürdürülebilir mobiliteye katkı sağlamaya devam edeceğiz.”





“YENİ UYGULAMALAR HAYATA GEÇİRİYORUZ”





İNAN EKİCİ

OTOKOÇ OTOMOTİV ŞİRKET LİDERİ

“97 yılı geride bıraktığımız bu yılda da müşterilerimizi ve sektörümüzü yenilikçi uygulamalarla desteklemeye devam ediyoruz. Otokoç İkinci El markamızla çoklu kanal kabiliyetine sahip en büyük ikinci el araç markası olma yolunda çalışmalarımızı sürdürürken 5 yıllık büyüme planında bayilik ağımızı Türkiye’de birçok noktada genişletmeyi hedefliyoruz. Türkiye’deki 50’nci yılını kutladığımız Avis markamızın öncü temsilcisi olduğu araç kiralama işimizi genişletmeye devam ederken kurum ve bireylere filo yönetimi hizmetleri sunan Maestro Filo Yönetimi markamızı da müşteri ihtiyaçlarına cevap vererek büyütmeyi öngörüyoruz. Dijital dönüşüm olgunluk puanımızı yükseltecek adımları sürdürüyor, müşterilerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın merkezde olduğu, deneyime yönelik inisiyatifler almaya devam ettiğimiz, tüm marka ve iş alanlarımızda müşteri deneyiminde birinci olduğumuz bir ekosistem için çalışıyoruz.”





“YATIRIMLARIMIZDAN GÜÇ ALIYORUZ”





GÜLİZ ÖZTÜRK

PEGASUS HAVA YOLLARI CEO’SU

“2025, yatırım açısından bizim için önemli bir dönem. Pegasus olarak 20 yıllık yolculuğumuzda bu yatırımlardan güç alıyor, başarı hikayemizi yeni adımlarla büyütüyoruz. Her yıl yatırım bütçemizin en önemli kısmını, uzun vadeye yayılmış olan ve yeni nesil uçaklardan oluşan filo siparişimiz oluşturuyor. Bu yıl da filomuza 9 uçağın katılmasıyla toplam kapasitemizde yüzde 12-14 artış hedefliyoruz. 2025 yılındaki en önemli yatırımlarımızdan biri de uçak bakım hangarları projemiz. Artan filo büyüklüğüyle birlikte bakım ihtiyacımız da artıyor. Bu doğrultuda hem hafif hem ağır bakım yapılabilecek ve uçak boyama hizmeti de sunacak bir bakım hangarı kompleksi inşasına başladık. Bu yatırımın uzun vadede operasyonel verimliliğimizi artıracağını, dışa bağımlılığımızı azaltacağını ve maliyetlerimizi düşüreceğini öngörüyoruz. Ayrıca operasyonlarımızı daha akıllı ve verimli hale getirmek üzere Silikon Vadisi’nde faaliyet gösteren Pegasus Innovation Lab’in öncülüğünde yeni teknolojilere yatırım yapmaya devam ediyoruz.”





“KONUMUMUZU GÜÇLENDİRECEĞİZ”





İSMAİL DOĞAN

DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE CEO’SU

“2025 yılında sürdürülebilir büyüme ve kârlılık hedeflerini dengeleyerek sektördeki konumumuzu daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Artan maliyetlere karşı tedarikçi ağını genişleterek ve uzun vadeli anlaşmalar yaparak maliyetleri kontrol altında tutmayı, nakit akışını etkin yönetmeyi, bayileşme stratejisiyle satış ağını genişletmeyi ve dijitalleşmeye yatırım yaparak operasyonel verimliliği artırmayı hedefliyoruz. Grup olarak 2025 yılında var olan mağazalara ek 40-50 yeni satış noktası hedefiyle büyüme ivmemizi sürdürmeyi planlıyoruz. Doğtaş markamızın 2025 yılında yeni kategorilere yönelme, dijitalleşme ve sosyal medyanın etkin kullanımıyla müşteri deneyimini geliştirme hedefleri bulunuyor. Yapay zeka destekli iç mimar Melis’i, 2025 yılının başında tanıttık. Kelebek Mutfak[1]Banyo’nun, 2025 yılında 3 yeni modelini piyasaya sürecek ve banyo alanlarına özel yeni tasarımlar sunacağız. Kelebek markamızla 2025 yılında yapay zeka gibi ileri teknolojilerin markaya entegre edilmesi, global tasarım vizyonunun sürdürülmesi ve sürdürülebilirlik odaklı çözümler geliştirilmesi gibi başlıklar üzerinde çalışıyoruz.”





“YÜZDE 45 BÜYÜME PLANLIYORUZ”





CAVİT HABİB

ISS TÜRKİYE CEO’SU

“Avrupa, Asya, Kuzey ve Latin Amerika ile Pasifik bölgelerinde faaliyet gösteriyoruz. 350 bini aşkın çalışanımızla Avrupa’nın en büyük işverenleri arasında yer alıyoruz. Türkiye’deki yolculuğumuz, 1992 yılında Proser’in kuruluşuyla başladı. 2005 yılında ISS’in, Proser’in çoğunluk hissesini satın almasıyla ülkemizdeki faaliyetlerimiz resmen başladı. Bugün 45 bin çalışanımızla entegre tesis yönetimi, temizlik, güvenlik, teknik bakım, yemek, bitki bakımı, haşere kontrolü ve destek hizmetleri alanlarında, 5 bin noktada 4 binden fazla müşterimize hizmet sunuyoruz. 2024 yılını 28 milyar TL ciroyla başarıyla tamamladık. 2025 yılı sonunda ise yüzde 40-45 büyüme hedefliyoruz. Bu büyümeyi sadece rakamlarla değil çalışanlarımızın emeği, müşterilerimizin güveni ve sunduğumuz hizmet kalitesiyle sürdürülebilir kılmak en büyük önceliğimiz.”





“STRATEJİMİZİN ODAĞINDA DİJİTALLEŞME VAR”





H. ÇAĞRI POYRAZ

SEPAŞ ENERJİ GENEL MÜDÜRÜ

“2024 yılında, yaklaşık 15 bin GWh enerji satışıyla 4 milyondan fazla müşterimize güvenli hizmet sunduk. Büyük müşteri portföyümüzün yaklaşık yüzde 5’i için tedarik ettiğimiz enerjinin yenilenebilir kaynaklardan sağlandığını, uluslararası geçerliliğe sahip I-REC sertifikasıyla belgelendirdik. Müşteri memnuniyetimiz yüzde 95 seviyesine ulaştı. Türkiye enerji sektöründe dijital kanal kullanımı genellikle yüzde 40- 50 bandında seyretmesine rağmen gerçekleştirdiğimiz dijitalleşme yatırımları sayesinde dijital kanalları tercih eden müşteri oranımızı yüzde 60’a taşıdık. Yeşil Enerji Sertifikası ve Sıfır Atık Belgesi gibi somut adımlarla çevresel sorumluluğumuzu pekiştirdik. Sepaş Enerji olarak geleceğin enerji dönüşümünü şekillendirmeyi odağına alan bir vizyonla hareket ediyoruz. Enerji sektörünün geleceğinde, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve müşteri odaklı çözümlerin belirleyici olmaya devam edeceğine inanıyoruz.”





“2025, KAZANMA VE DÖNÜŞÜM YILI”





DAMLA ALIŞAN

ALIŞAN LOJİSTİK CEO’SU

“2025, lojistik sektörünün hem küresel hem yerel düzeyde yeniden şekillendiği bir yıl. Biz de Alışan Lojistik olarak bu dönüşüme uyum sağlamakla kalmıyor, teknolojik yatırımlarımızla sürece yön veriyoruz. Yapay zeka, veri analitiği ve otomasyon destekli operasyonlarımız sayesinde müşterilerimize daha öngörülebilir ve verimli hizmetler sunuyoruz. Ülkemizin Avrupa’ya yakınlığı ve güçlü üretim kapasitesi sayesinde artan ‘nearshoring’talepleri sektörümüze önemli fırsatlar sunuyor. Liman ve demiryolu yatırımları, YYS gibi dijital gümrük süreçlerimiz ve bölgesel genişleme planlarımız, bu fırsatları değerlendirmemizi sağlıyor. Bu süreçte sürdürülebilirlik bizim için sadece bir hedef değil stratejimizin merkezinde yer alan bir sorumluluk. Bu yıl yayınladığımız ikinci sürdürülebilirlik raporumuz da bu kararlılığımızın somut bir göstergesi. Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum sürecinde karbon emisyonlarımızı azaltmaya yönelik projelere hız verdik. Düşük emisyonlu filolar, enerji verimli depolar ve yeşil tedarik zinciri uygulamalarıyla geleceğe yatırım yapıyoruz. 2025’i sadece büyüme değil direnç kazanma ve dönüşüm yılı olarak görüyoruz.”





“CİRODA YÜZDE 30 BÜYÜME HEDEFLİYORUZ”





BURAK ATEŞ

ALTIN ATEŞ KİMYA CEO’SU

“Altın Ateş Kimya olarak 2024 yılını 15 milyar TL ciroyla kapattık. 2025 yılı için hedefimiz, enflasyondan arındırılmış bazda yüzde 30’un üzerinde reel büyümeyle 20 milyar TL ciro elde etmek. Bu doğrultuda hem yurt içi hem ihracat pazarlarında agresif bir büyüme stratejisi izliyoruz. 2025 ve 2026 yıllarını kapsayan dönemde toplam 700 milyon TL’lik bir yatırım programı planladık. Bu yatırımların büyük bölümü yeni A tipi gümrüklü antrepo yatırımı, ikinci hazır beton üretim tesisi, Ar-Ge faaliyetleri ve ihracat odaklı pazarlama altyapısı üzerine yoğunlaşıyor. Özellikle dijitalleşme konusunda önemli adımlar atıyoruz. 2025 sonuna kadar ihracatın toplam cirodaki payını yüzde 40’a çıkarmayı hedefliyoruz. Ayrıca çevre dostu üretim ve döngüsel ekonomiye geçiş gibi sürdürülebilirlik odaklı stratejilerimizle hem etik hem ekonomik büyümeyi birlikte gözetiyoruz.”





“ŞİRKETLERİN SÜREÇLERİNİ DİJİTALLEŞTİRİYORUZ”





OĞUZHAN SAYGI

AUTOROLA GENEL MÜDÜRÜ

“Dijitalleşmeyi DNA’sına işlemiş bir kurum olarak Autorola Türkiye, ikinci el araçların yeniden pazarlanması süreçlerinin uçtan uca online yönetilmesiyle ilgili yazılımları ve iş modelleriyle sektörün dijitalleşmesinde pazar yapıcı bir rol üstleniyor. Büyük bir dönüşüm içerisinde olan otomotiv sektöründe kendimizi 360 derece ekosistem kurucusu olarak tanımlayıp online iş modelleriyle şirketlerin süreçlerini dijitalleştirerek onları ‘dijital, akıllı ve sürdürülebilir’ işletmelere dönüştürmek üzere tasarlıyoruz.2025 yılında da mevcut yazılımlarımızdan bazılarının yeni sürümlerini devreye almak, yeni ürünleri pazarla buluşturmak, günlük analizini yaptığımız büyük pazar verisini sunduğumuz çözümlerimiz içinde daha aktif kullanmakla ilgili hedeflerimiz var. Genel merkezimizin global pazarda hayata geçireceği ve kendi pazarımızda kullanabileceğimizi düşündüğümüz yeni bir ürün veya bir iş modeli olursa mutlaka bu fırsatı da değerlendireceğiz.”





“YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDECEK”





BARAN ÇELİK

BEYÇELİK HOLDİNG CEO’SU

“Capital500 Listesi’nde otomotiv sanayinde faaliyet gösteren şirketimiz Beyçelik Gestamp Otomotiv’le bu yıl da yer almak bizim için çok değerli. Beyçelik Holding olarak faaliyet gösterdiğimiz sektörlerin hepsinde köklü bir dönüşüm ve değişim var. Bu dönüşüm ve değişime uyum sağlamak için altyapımıza yatırım her zaman sürecek. Otomotiv yan sanayi alanında üretim tesislerimizde özellikle teknolojik altyapımızı güçlendirmeye odaklı olarak yurt içi ve yurt dışındaki yatırımlarımız 2025 yılında da devam edecek. Otomotiv yan sanayinde kalıp ve pres teknolojisi alanında Avrupa’nın önde gelen şirketlerinden biri olarak 2024 yılında gerçekleştirdiğimiz 255 milyon dolarlık ihracatı, 2025 yılında daha da artırmayı planlıyoruz.”





“ÖZEL ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ”





MURAT DİNÇ

BURGAN BANK GENEL MÜDÜRÜ

“Burgan Bank olarak dış ticaret alanında uzmanlaşmış ekibimiz, müşterilerimize sunduğumuz çözüm odaklı yaklaşım, büyüyen dış ticaret hacmimiz, geniş global muhabir ağımız ve güçlü bilançomuzla dış ticaretin karmaşık yapısını sadeleştiren, işletmelere finansman yanında uçtan uca çözüm ortaklığı sunan bir anlayışı benimsiyoruz. ICC sertifikalı dış ticaret uzmanlarımız, şirketlerin global pazarda karşılaştığı riskleri öngörüyor, onlara özel çözümler sunuyor. Bunun yanında MENA bölgesindeki grup bankalarımızla kurduğumuz güçlü ağ sayesinde, özellikle Irak gibi önemli ihracat pazarlarında müşterilerimize yerel bilgiyle desteklenen özel çözümler sunuyoruz. Sağladığımız danışmanlık, eğitim, dijital kolaylıklar ve esnek finansman çözümleriyle şirketleri dış ticarette stratejik bir iş ortağı olarak desteklemeye devam edeceğiz.”





“VERİMLİLİĞİMİZİ ARTIRACAĞIZ”





YILDIRAY KARAER

CORENDON AIRLINES YÖNETİM KURULU BAŞKANI

“Corendon Airlines olarak Capital500 listesinde yer almak, istikrarlı büyümemizin ve finansal gücümüzün önemli bir göstergesi. Bu başarı, uluslararası pazardaki etkinliğimiz, müşteri odaklı hizmet anlayışımız ve dijital dönüşüme verdiğimiz önemin bir sonucu. 2025’te çevreci uçaklarla filomuzu genişletmeyi, yeni destinasyonlara açılmayı ve operasyonel verimliliği artırmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilir havacılık alanındaki yatırımlarımızı sürdürerek SAF kullanımını da yaygınlaştıracağız. Capital500’de daha üst sıralarda yer almak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”





“40 MİLYON TL YATIRIM YAPTIK”





HASAN ABDULLAH ÖZKAN

EKSUN GIDA GRUBU BAŞKANI

“2025 yılına pek çok yeni yatırımla başladık. Kırklareli’nde yer alan Babaeski Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk’u bünyemize katarak tam otomasyonlu ve ihtiyaca göre esnek şekilde uyarlanabilir bir depolama altyapısı kurduk. 34 bin 500 ton kapasiteli lisanslı depo için gerekli faaliyet izni alındı ve üç yıl süreyle yetki belgesi verildi. Konya fabrikamızdaki un silosu depolama kapasitemizi yüzde 34,3 artırarak 4 bin 700 tona çıkardık. Tekirdağ ve Konya fabrikalarımızın toplam un silosu depolama kapasitesinde ise yüzde 11,4’lük bir büyüme sağladık. Toplam un silosu stok kapasitemiz 11 bin 700 tona ulaştı. Bu kapsamda vergiler hariç 40 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdik. Eksun Gıda olarak büyüme, verimlilik ve sürdürülebilirlik ekseninde yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.”





“150 ŞUBEYE ULAŞACAĞIZ”





EYÜP AKBAL

FUZUL TASARRUF FİNANSMAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI

“2024 yılında, Fuzul’un aktif büyüklüğü yüzde 400 artış gösterdi. Öz kaynaklarımızda yüzde 345’lik bir artışla 6,04 milyar TL seviyesini geçerken teslimat hacmimiz de arttı. Yaklaşık 30 bin teslimat gerçekleştirerek toplamda 17 milyar TL’lik teslimat hacmine ulaştık. Son bir yılı baz aldığımızda ise 50 binin üzerine tasarruf sahibine ev, araç ve iş yeri teslimatı yaptığımızı söyleyebilirim. 2025’te de büyüme ivmemizi koruyarak sektörün referans şirketi olmaya devam edeceğiz. Halihazırda 134 şube ve yaklaşık 2 bin çalışanıyla Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış durumdayız. Hedefimiz yıl sonunda 150 şubeye ulaşmak.”





“GÜÇLÜ BİR BÜYÜME STRATEJİMİZ VAR”





BERİL HARMANLI

EUROPOWER ENERJİ İCRA KURULU BAŞKANI

“2025 ve sonrası için güçlü bir büyüme stratejimiz var. Öncelikli hedefimiz, üretim kapasitemizi artırmak, Ar-Ge yatırımlarımızı genişletmek ve yurt dışı pazarlardaki etkinliğimizi daha da derinleştirmek. EPC (Mühendislik, Tedarik ve Kurulum) projelerimiz başta olmak üzere güneş ve rüzgar enerjisi yatırımlarında yeni bölgelerde aktif rol almak istiyoruz. Ayrıca yerli üretim kabiliyetimizi artırarak hem ülke ekonomisine katkı sağlamayı hem enerji teknolojilerinde bağımsızlığı güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bugün 200 bin metrekareye yakın üretim alanında, 10 farklı tesiste 1.500 farklı tipte ürün üreterek faaliyet gösteren, 5 kıtada 80’in üzerinde ülkeye ihracat yapan global bir Türk şirketiyiz. Geldiğimiz noktada üretici kimliğimizle birlikte enerji dönüşümünün öncüsü bir teknoloji şirketi konumundayız. Yatırımlarımızı bu doğrultuda planlıyor, geleceğin ihtiyaçlarını bugünden karşılayacak altyapıları oluşturuyoruz.”





“KATMA DEĞERLİ ÜRÜN PAYI ARTIYOR”





OSMAN ASLANALİ

GÖKNUR GIDA CEO’SU

“Önümüzdeki dönemde odağımız, global ölçekte sürdürülebilir ve katma değerli büyüme. Katma değerli ürünlerin portföyümüzdeki payı hızla artarken özellikle şişeli meyve suyu segmentinde güçlü bir ivme yakaladık ve bu alandaki büyümemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Enerji yatırımlarımız, bu vizyonun temel taşlarından biri. Tüm üretimimizde kullandığımız elektriği yenilenebilir kaynaklardan sağlama hedefiyle yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. MENA ve Çin gibi stratejik pazarlara yönelik agresif büyüme stratejimiz kapsamında, dağıtım altyapısı, bölgesel iş birlikleri ve pazara özel ürün geliştirme çalışmalarıyla bu bölgelerde kalıcı bir varlık oluşturmayı hedefliyoruz.”





“ÇİFT HANELİ BÜYÜYORUZ”





NERGİZ KADOOĞLU ÇİFÇİ

KADOOĞLU PETROLCÜLÜK YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

“2025, son yıllarda gösterdiğimiz çift haneli büyümeyi sürdüreceğimiz bir yıl oluyor. Yılın ilk yarısında yaşanan global jeopolitik gelişmelere ve sektörel dalgalanmalara rağmen hedeflerimizde sapma olmadan yol alıyor, pazar payımızı artırıp ürün ve hizmet yelpazemizde geliştirmeler yapıyoruz. Bu kapsamda perakende kanalındaki yatırımlarımızı artırdık, bayi ağımızı nitelik ve nicelik olarak geliştiriyoruz. Marka iş birlikleriyle istasyonlarımızda sadece yakıt değil aynı zamanda kaliteli bir mola deneyimi sunan projeler geliştiriyoruz. Bu büyümeyi kârlılık odağından sapmadan, güçlü ve deneyimli ekibimiz ve iş ortaklarımızla birlikte gerçekleştirmeyi önemsiyoruz.”





“YENİLENEBİLİR ENERJİYE ODAKLANIYORUZ”





TARIK AYGÜN

MOGAN ENERJİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI

“Mogan Enerji olarak Capital500’de yer almak, 75 yılı aşkın köklü bir geçmişe sahip olan Güriş Holding’in enerji alanındaki stratejik vizyonunun bir yansıması. Mogan Enerji, Güriş Holding’in yenilenebilir enerjiye odaklanan çatı şirketi olarak rüzgar, güneş, hidroelektrik ve jeotermal gibi temiz enerji kaynaklarıyla Türkiye’nin enerji dönüşümüne öncülük ediyor. Gelecek dönemde de sürdürülebilir büyüme, yerli üretim, istihdam ve teknolojik ilerleme hedeflerimiz doğrultusunda Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz.”





“DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”





İBRAHİM ÖZTOP

TKYB GENEL MÜDÜRÜ

“50’nci yılını kutlayan bankamız, yarım asırlık bu yolculuk boyunca Türkiye’nin kalkınma serüvenine güçlü ve kararlı adımlarla yön veren öncü kurumlardan biri oldu. Yatırımın niteliğini, kalkınma etkisini ve sürdürülebilirliğini tasarlayan bir çözüm ortağıyız. Sürdürülebilir finansman modellerimiz ve uluslararası iş birliklerimizle Türkiye’nin yeşil dönüşüm ve kapsayıcı büyüme hedeflerine katkı sunuyoruz. 50’nci yılımızda, başta Dünya Bankası olmak üzere birçok uluslararası finansman kuruluşuyla imzaladığımız yeni finansman anlaşmaları ve kurucusu olduğumuz Türkiye Kalkınma Fonu aracılığıyla girişim sermayesi, teknoloji odaklı yatırımlar ve bölgesel kalkınma önceliklerine odaklanarak çok boyutlu bir etki oluşturuyoruz. Önümüzdeki dönemde de stratejik sektörlerdeki yatırımlara ivme kazandırmak, sürdürülebilir finansman araçlarını yaygınlaştırmak ve ve girişimcilik ekosistemine verdiğimiz desteği büyütmek önceliklerimiz arasında yer alıyor.”





“CİROMUZU 2’YE KATLADIK”





ALİ EMRE SEVER

MULTINET UP CEO’SU

“2025’e güçlü bir başlangıç yaptık. MultiTravel’ı Türkiye’nin en büyük kurumsal seyahat platformuna dönüştürmeyi başardık, şimdi bu alandaki yatırımlarımızı hızlandırıyoruz. MultiCar+’ı yeni hizmetlerle genişletiyor, MultiGift ve MultiFlex ile esnek yan haklar alanında fark yaratıyoruz. Yılın başında devreye aldığımız MultiHealth ile çalışanların fiziksel ve mental sağlığını destekleyen yepyeni bir deneyim sunuyoruz. 2024 sonunda MultiNet yüzde 100, MultiGift yüzde 80, MultiTravel yüzde 150, MultiPetrol yüzde 50, MultiAvantaj yüzde 95 büyüdü. Bu başarıyla toplam ciromuzu ikiye katladık. 2025’te bu ivmeyi sürdüreceğiz.”





“KAPASİTEMİZİ ARTIRDIK”





AYKUT GÖYMEN

MUTLU MAKARNA YÖNETİM KURULU BAŞKANI

“2025 yılına yüksek bir motivasyon ve güçlü hedeflerle girdik. Sürdürülebilir büyüme odaklı stratejimizle global pazarlarda marka gücümüzü artırmayı hedefliyoruz. Kapasite artırımı yatırımlarımızla günlük buğday işleme miktarımızı 4 bin 400 tona çıkardık. Bu altyapı, ihracatta daha geniş coğrafyalara ulaşmamıza olanak tanıyor. Aynı zamanda güneş enerjisi ve kojenerasyon yatırımlarımızla çevre dostu üretim modelimizi güçlendirdik. Ürün çeşitliliğimizi artırarak sağlıklı ve yenilikçi makarna alternatiflerine odaklanıyoruz. 2025, inovasyonla gelenekseli birleştirdiğimiz, lezzeti ve sürdürülebilirliği birlikte sunduğumuz bir yıl olacak. Hedefimiz hem iç pazarda hem dünyada daha çok sofrada yer almak.”





“TÜRKİYE’NİN ROLÜ STRATEJİK”





CEM ÖZTÜRK

SANOFİ AVRASYA BÖLGE BAŞKANI

“Sanofi, 70 ülkede 83 bin çalışanıyla küresel ölçekte sağlık çözümleri sunan bir şirket. Türkiye ise bu yapı içinde stratejik bir role sahip. İstanbul, Avrasya Bölgesi’nin yönetim merkezi olarak 17 ülkeye yayılan geniş bir coğrafyada yaklaşık 500 milyonluk bir nüfusa sağlık hizmeti sunuyor. Dijitalleşme ve yapay zeka yatırımlarıyla hasta yolculuğunu iyileştirme ve operasyonel süreçleri dönüştürmek, immünoloji ve aşı alanlarında öncü konumumuzu pekiştirme 2025 hedeflerimiz arasında. Sürdürülebilir büyüme ve toplum sağlığına katkı için yatırımlarımızı artırarak yolumuza devam edeceğiz.”





“YENİ AR-GE MERKEZİMİZİ AÇIYORUZ”





SERVET AKSU

POLİFARMA İLAÇ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

“Eylül ayında faaliyete geçireceğimiz Ar-Ge merkezimizse tasarım ve verimlilik açısından ülkemizin en fonksiyonel tesislerinden biri olacak. Türkiye’nin ilk yerli SMA ilacının üretimine başlayacağımız bu yeni Ar[1]Ge merkezimizin devreye alınmasıyla ilaç etken madde sentez kapasitemizi de artıracak ve ülkemizin bu yönde dışa bağımlılığını azaltacağız. 2025 yılında ihracat yaptığımız ülkelerin sayısını 50’nin üzerine çıkarmayı ve ciromuzu yüzde 45 artırmayı hedefliyoruz.”





“SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMEYİ HIZLANDIRACAĞIZ”





İBRAHİM DÖNMEZ

IC İÇTAŞ İNŞAAT GENEL MÜDÜRÜ

“IC İçtaş İnşaat olarak yürüttüğümüz projelerle ülkemizi mühendislik alanında başarıyla temsil ediyoruz. Bu doğrultuda, Vietnam’da inşası süren Long Thanh Uluslararası Havalimanı terminali ve Suudi Arabistan’daki King Khalid Uluslararası Havalimanı’nın uluslararası terminalinin yenilenmesi projeleri hızla ilerliyor. Suudi Arabistan’daki bir diğer önemli projemizse başkent Riyad’ın ulaşım altyapısına büyük katkı sağlayacak olan Wadi Laban Köprüsü. Ayrıca liderliğini üstlendiğimiz konsorsiyum aracılığıyla Romanya’da ülkenin en stratejik demiryolu hatlarından birinin modernizasyon ihalesini kazandık.Yurt içinde ise Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin ve Ankara Tuz Gölü Yeraltı Depolama Genişletme Tesisinin inşaat çalışmalarına devam ediyoruz. 2025 ve sonrasında, sürdürülebilir büyümemizi hızlandırmayı hedefliyoruz.”





“İHRACAT AĞIMIZI GENİŞLETECEĞİZ”





ÖZER YILDIRIM

SAYTEK YÖNETİM KURULU BAŞKANI

“Önümüzdeki dönemde Konya Kulu Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni bir üretim tesisi ve GES yatırımımızı devreye almayı planlıyoruz. 2025 yılının ilk çeyrek verileri, öngörülerimizle büyük ölçüde örtüşüyor. Hasılat, kârlılık ve ihracat rakamlarımızda belirgin bir artış söz konusu. Özellikle geri dönüşüm sektöründe ihracat potansiyelimiz yüksek ve bu alandaki büyümemizi hızlandırmayı hedefliyoruz. Halihazırda Romanya, Fransa, Slovakya, İspanya, İtalya, Litvanya, Portekiz, Slovenya, Avusturya, Almanya ve Letonya’nın da aralarında bulunduğu 15 ülkeye ihracat yapıyoruz. Öncelikli hedefimiz bu pazarlardaki payımızı artırmak ve Avrupa’da ihracat yaptığımız ülke sayısını genişletmek.”





“YATIRIMLARIMIZA HIZ VERİYORUZ”





R. MERTAY TÜRK

ŞA-RA ENERJI YÖNETIM KURULU BAŞKANI

“Enerji nakil hatlarının tüm bileşenlerini üreten ve müteahhitliğini de üstlenen bir yapı olarak savunma sanayi, otomotiv, enerji ve telekomünikasyon başta olmak üzere birçok sektöre hizmet veriyoruz. 2025 ve 2026 hedefimiz, daha akıllı, daha yeşil ve daha entegre bir üretim yapısı kurmak. Bu doğrultuda yurt içi ve yurt dışı yatırımlarımıza hız veriyor, otomasyon, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odaklı projeler geliştiriyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yürüttüğümüz süreç kapsamında yeni yatırımlar ve üretim modernizasyonlarımız da bu vizyonun parçası.”





“250 MİLYON DOLARLIK HACME ULAŞACAĞIZ”





UTKU ARAL

SYS GENEL MÜDÜRÜ

“2025, SYS Grup için konsolide büyümenin hızlandığı, stratejik yatırımların karşılık bulduğu bir dönüm noktası. CANiK’in ABD’deki West Palm Beach tesisinde üretilen ürünler pazara sunulurken UNIROBOTICS’in geliştirdiği TRAKON TARGAN, TRAKON LITE ve TRAKON 30 kule sistemleri satış aşamasına geldi. Aynı şekilde grup bünyesindeki AEI Systems da düşük geri tepmeli 30x113 mm top sistemlerinin teslimatlarına başlandı. Bu operasyonel genişleme, 2020 yılında açıkladığımız 165 milyon dolarlık yatırım planının bir parçası. Mart 2025 itibarıyla bu yatırımın 120 milyon dolarlık kısmını tamamladık. Geri kalan yatırımların 2027 yılı sonuna kadar hayata geçirilmesini planlıyoruz. Hedefimiz, 2025 yılında SYS Grup olarak 250 milyon dolar satış hacmine ulaşmak ve bunu en kısa zamanda 350 milyon dolara taşımak.”





“HİZMET ÇEŞİTLİLİĞİMİZİ ARTIRACAĞIZ”





HULKİ KARAGÜLLE

TANOTO YÖNETİM KURULU BAŞKANI

“2025 yılı hedeflerimiz doğrultusunda; Ford, Fiat, Renault, Dacia, Chery ve Jaecoo gibi markalarla yürüttüğümüz yetkili satış ve servis hizmetlerimize yeni markaları ekleyerek ürün ve hizmet çeşitliliğimizi artırmayı planlıyoruz. Araç kiralama alanında TanFilo ve Garenta bayiliklerimizi genişletmeye devam ederken Tanoto2 markamızla hem online hem Ankara’daki 8 fiziksel noktamızla müşterilerimize erişilebilir ve kolay bir ikinci el araç satın alma deneyimi sunuyoruz. Tanoto İhale platformumuzla online açık artırma sistemimizi başarıyla sürdürüyoruz. Ayrıca, Maslak Sigorta markamız çatısı altında bireysel ve kurumsal sigortacılık çözümleriyle hizmet alanımızı güçlendiriyoruz.”





“YÜZDE 35 BÜYÜME BEKLİYORUZ”





ENGİN YÜCEL

TÜRKERLER HOLDİNG GRUP CFO’SU

“Türkerler Holding olarak 50 yıllık köklü bir geçmiş ve 100’ün üzerinde iştirakimizle inşaat, yenilenebilir enerji, elektrik dağıtım, sağlık yatırımları, gayrimenkul geliştirme, gayrimenkul mülk yönetimi ve madencilik olmak üzere 7 farklı sektörde faaliyet gösteriyoruz. Sektörün üzerinde büyüme ve performans hedefleri olan Türkerler Holding olarak 2025 yılında başta yenilenebilir enerji, elektrik dağıtım, gayrimenkul geliştirme ve madencilik sektörlerinde yeni yatırım ve kapasite artışlarıyla 750 milyon dolar yatırım ve yüzde 35 verimlilik odaklı aktif büyümesi hedefimiz bulunuyor.”





“DENEYİMİ ÜST SEVİYEYE TAŞIYORUZ”





ENGİN AKSOY

VODAFONE TÜRKİYE CEO’SU

“Vodafone Business olarak sürekli yaptığımız yatırımlarla bize güvenen binlerce kuruma, iletişim altyapılarının yanı sıra Türkiye’de bulunan veri merkezlerimiz üzerinden kesintisiz ve güvenli hizmetler sunuyoruz. Bulut bilişim, veri merkezi ve siber güvenlik çözümlerimizle şirketlerin dijital altyapılarını güvenle geleceğe taşıyoruz. 100 milyon dolarlık yatırımla inşa ettiğimiz İzmir Veri Merkezi’miz ve 15 milyon dolarlık yatırımla genişlettiğimiz Ankara Veri Merkezi yatırımlarımız, bu alandaki kararlılığımızın somut bir göstergesi. Sunduğumuz teknolojik çözümleri uçtan uca yönetilebilir ve erişilebilir kılmak amacıyla geliştirdiğimiz Red Konsol platformu, müşteri deneyimini bir üst seviyeye taşıyarak Vodafone Business’ın dijital yönetim yaklaşımının güçlü bir örneğini oluşturuyor.”





“GÜCÜMÜZÜ İLERİ TAŞIYACAĞIZ”





TEMEL TAYYAR YEŞİL

TARIM KREDİ HOLDİNG İCRA KURULU BAŞKAN VEKİLİ

“Tarım Kredi Grubu olarak Capital500’de 5 iştirakimizle yer almak, sadece finansal gücümüzü değil kooperatifçilik modelimizin başarısını da ortaya koyuyor. Önümüzdeki dönemde tarımı ve tarıma dayalı sanayiyi destekleyen yeni yatırımlarımıza devam edeceğiz. Teknoloji ve dijitalleşme odaklı projelerle verimliliğimizi artırarak büyümemizi sürdüreceğiz. Ekonomik katkının ötesinde, toplumsal fayda üretmeyi de öncelikli gören bir yaklaşımla ülkemizin tarım ve tarımsal sanayi alanındaki gücünü daha da ileri taşımayı hedefliyoruz.”





“2025 FIRSAT YILI OLACAK”





HAKKI YILDIZ

YILDIZLAR YATIRIM HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ

“2025 yılını hem mevcut yatırımlarımızı derinleştirmek hem de yeni pazarlara açılmak için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Yıldız Entegre’de bu yıl gündemimizde iki önemli yatırım var. Yeni yatırımla birlikte dış yüzeyi boyanabilen, lake kapılar da üreteceğiz ve yıllık kapı üretim kapasitemizi 1 milyona çıkaracağız. Ayrıca mobilya üretiminde kullanılan yeni bir lak panel hattını devreye alıyoruz. ABD ve denizaşırı pazarlara yönelik hazırlıklarımız da sürüyor. İGSAŞ’ta, Samsun’da sıfırdan kurduğumuz fabrikamız üretime başladı. Hatay’ın Erzin ilçesinde ise yeni bir gübre fabrikası satın aldık. Bu yatırımlarla birlikte kompoze gübrede sektörün en yüksek kapasitesine ulaştık. Yıldız Demir Çelik tarafında ise 2024’te kapasite kullanım oranımız yüzde 80’e ulaştı.”





“YATIRIMLARLA KAPASİTEMİZİ ARTIYORUZ”





OLCAY DOĞAN

ASTOR ENERJİ CFO’SU

“ASTOR için 2024 ve 2025 yıllarında yatırımlar devam etti. 2026 yılında da yatırım planlarımızı bugünden belirliyoruz. 2025 yılında yeni fabrikamızı devreye alacağız. Bu kapsamda üretimimizde mevcut ürünlerimiz 2 katına çıkarken kapasitemize yeni ürünler de ekleyeceğiz. Bu yatırımlar kapsamında yaklaşık 250 bin metrekare büyüklüğünde almış olduğumuz arazimize faz 1 kapsamında yaklaşık 100 bin metrekarelik kısmın fabrika inşaatı tamamlanmak üzere. Teknik altyapıların tamamlanmasıyla üretime bu yıl başlayacağız. Yine faz 2 kapsamında aynı arazi içinde yaklaşık 30 bin metrekare kapalı alanda iletken üretim tesisi için yapı ruhsatını aldık ve saha inşaat çalışmalarına başladık. Yıl sonuna kadar bu yatırımı da tamamlamak istiyoruz.”





“MAKSİMUM FAYDA SAĞLIYORUZ”





GÖKALP ÇAK

NETLOG YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

“2025, değişen piyasa dinamikleri ve dalgalı talep yapısı nedeniyle tüm sektörler için dikkatli yönetilmesi gereken bir yıl oluyor. Netlog olarak bu dönemi, verimlilik ve çeviklik odaklı yeni çözümlerle yönetiyoruz. Lojistik sektörünün rolü, şirketlerin maliyetlerini optimize etmesinde her zamankinden daha kritik hale geldi. Aynı sektörde faaliyet gösteren şirketlerin yüklerini birleştirerek tarafsız biçimde maliyet avantajı yaratmak, lojistik hizmetinin katma değerli yönünü öne çıkarıyor. Bugün yaratıcı modeller ve stratejik sinerjilerle müşterilerimize maksimum fayda sağlamak, en büyük sorumluluğumuz.”





“YETKİNLİĞİMİZİ DÜNYAYA TAŞIYORUZ”





ASLAN DOĞAN

ETİYA KURUCU ORTAĞI VE CEO’SU

“10’u aşkın ofisimizle üç kıtada faaliyet gösteriyoruz. Bu yıl, Asya-Pasifik ve Amerika kıtasındaki odağımızı, yatırımlarımızı artırarak global büyüme stratejimizde yeni bir faza geçtik. Müşteri deneyimi alanındaki uzmanlığımızı, yapay zeka destekli teknolojilerle birleştirerek kurduğumuz müşteri yönetim platformumuz, 2025’te de şirketlerin kişiselleştirilmiş ve otonom deneyimler sunmasını sağladı. Türkiye’de doğmuş, teknolojisi tamamen yerli bir şirket olarak yalnızca yazılım ihraç etmiyor, bilgi birikimimizi, mühendislik gücümüzü ve inovasyon yetkinliğimizi de dünyaya taşıyoruz. Yazılım hizmet ihracatı şampiyonları arasındaki yerimizi korumak için global atılımımızı sürdürüyoruz.”





“ÇEYREK ASRI GERİDE BIRAKTIK”





SERKAN KAPTAN

TAV HAVALİMANLARI İCRA KURULU BAŞKANI

“2025 TAV Havalimanları için önemli bir kilometre taşını ifade ediyor. Kuruluşumuzun 25’inci yılını kutluyoruz. Çeyrek asırda 1,5 milyardan fazla yolcuya havalimanlarımızda hizmet verdik. Bu yıl aynı zamanda şirketin geleceğini oluşturacak yatırımlarımızı tamamladık. Almatı’nın ardından Antalya ve Ankara’da önemli bir kapasite artışı ve yeni bir yolcu deneyimi sunmak için gerekli altyapıyı sağladık. Üç yılda toplam 2,5 milyar Euro yatırım yaptık. Bu projelerin finansman süreçlerini de başarıyla gerçekleştirdik. Yılın ilk altı ayında geçen yıla göre yüzde 4 artışla 47,7 milyon yolcuya hizmet verdik. Dünyadaki politik ve ekonomik belirsizliklerin etkilerini dengeli ve çeşitlendirilmiş bir portföyle çevik bir anlayışla yönetmek için çalışıyoruz.”





“STRATEJİK PROJELER GELİŞTİRİYORUZ”





MUHAMMED CAHİT ŞİRİN

TFS AKARYAKIT HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ

“Bu yıl havacılık sektörü, dönüşümün hızlandığı, çevresel ve enerji sorumlulukların belirleyici olduğu bir evreye girdi. Turkish Fuel Services olarak içinde bulunduğumuz dönemi büyüme, dönüşüm ve küresel etki hedefleriyle karşılıyoruz. İstanbul Havalimanı’nda elektrikli dispanser kullanım oranımız yüzde 90’a ulaştı. Sürdürülebilir havacılık yakıtı ikmal hacmimizi düzenli olarak artırıyor, yerli üretim için teknoloji ortaklarımızla stratejik projeler geliştiriyoruz. Hedefimiz, Türkiye’nin yeşil havacılık vizyonuna liderlik ederken finansal ve çevresel sürdürülebilirliği birlikte inşa etmek.”





“SEKTÖRE YÖN VERMEK İSTİYORUZ”





OSMAN BEZEK

USG İNŞAAT CEO’SU

“2025, inşaat sektörü için belirsizliklerin kontrol altına alındığı, yatırımcının seçici şekilde hareket ettiği bir dönem olacak. Kentsel dönüşüm, dijitalleşme ve çevresel dönüşüm gibi büyük başlıklar hız kazandı. Biz de bu seyre uyum sağlamakla kalmayıp sektöre yön vermek istiyoruz. Yüksek standartlı konut üretiminin ötesinde bir vizyonla arza odaklı değil talebe yönelik özgün konseptler geliştiriyoruz. 2025 yılı, sürdürülebilir yapı yaklaşımını benimsediğimiz, uluslararası pazarda etkinliğimizi artırdığımız, verimliliği önceleyen, estetikle kurumsal duruşu aynı çizgide buluşturan bir büyüme süreci olacak.”





“BAŞARILI PERFORMANS SERGİLEDİK”





HAKAN TİFTİK

BORUSAN OTOMOTİV İCRA KURULU BAŞKANI

“Borusan Otomotiv Grubu olarak 2025’in ilk yarısında temsil ettiğimiz markalarda başarılı bir performans sergiledik. İlk 6 aylık süreçte BMW, MINI, Jaguar ve Land Rover satışlarımız toplamda 23 bin 615 adede ulaştı. Türkiye elektrikli binek otomobil pazarında ise yüzde 10 pay elde ettik. 2025, son yıllarda sürdürdüğümüz dönüşüm ve büyüme yolculuğunun kararlılıkla devam ettiği bir yıl olarak öne çıkıyor. Premium segmentteki güçlü konumumuzu korurken geleceğin mobilitesine yön veren adımlar atmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde elektrikli araçlarda rekabetin artacağı ve verimliliğin ön planda olacağını dikkate alarak hem üretken hem yüksek analitik yapay zekayla tüm süreçlerimizin verimliliğinin artırılması önceliğimiz.”





“30 MİLYON DOLARLIK YATIRIM YAPACAĞIZ”





YAĞIZ GEDİK

GEDİK PİLİÇ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

“2025 yılında yaklaşık 30 milyon dolarlık daha yatırım yapacağız. Son dönemlerde sektörün en hızlı büyüyen şirketi olarak şu an pazardaki ilk 5 şirket arasında yer alıyoruz. Mevcut durumda üç kesimhanemizde günlük bin ile bin 200 ton et üretme kapasitesine sahibiz. Çin’den sonra AB üye ülkelerine de ilk ihracat yapan şirketiz. Sektördeki paydaşlarımızla paralel olarak global düşünüp lokal hareket eden bir anlayışla güvenilir, katma değerli ve sağlıklı ürünler üretmek için Ar-Ge ve teknolojik yatırımlara devam edeceğiz.”