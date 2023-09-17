Devlerin büyüme ajandası

Perakendeden lojistiğe, mobilyadan gıdaya 33 şirketin yöneticisi, yeni dönem planlarını ve büyümede odaklandıkları alanları anlattı...

17.09.2023 16:25:060
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Devlerin büyüme ajandası

Nil Dumansızoğlu

ndumansizoglu@capital.com.tr

Pek çok açıdan baskı altında olan şirketler, bu zorlu dönemde yatırımlarını sürdürerek büyüme peşinde. Bu yıl 25’inci kez hazırladığımız Capital500 listesinin sonuçları da bunu kanıtlıyor. Cirolarda ciddi ivme yakalayan şirketlerin 100’üncü yıl hedefinde daha da güçlenmek var. Yeni fabrika yatırımları, Ar-Ge çalışmaları, dijitalleşmede hızlanmak ve ihracatta genişlemek en önemli gündemi oluşturuyor. Perakendeden lojistiğe, mobilyadan gıdaya 33 şirketin yöneticisi, yeni dönem planlarını ve büyümede odaklandıkları alanları anlattı:










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