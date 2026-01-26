Anadolu’da Kadın Gücü

Kadınların iş dünyasındaki yükselişi artık yalnızca büyük şehirlerle sınırlı değil. Anadolu’dan da sayıları az ama etkisi güçlü kadın hikayeleri geliyor. Kadın istihdamını artıran “Anadolu kaplanları”, kadın liderlerin vizyonuyla önemli bir dönüşüm yaşıyor. Bursa’dan Kütahya’ya, Gaziantep’ten Eskişehir’e kadar pek çok şehirde kadın liderler şirket kültürünü yeniden şekillendiriyor, bakış açılarıyla fark yaratıyorlar.

Anadolu ekonomisinde “kadın gücü” artık daha fazla hissediliyor. Bursa’dan Gaziantep’e, Eskişehir’den Kayseri’ye kadar farklı şehirlerdeki şirketler kadın istihdamında dikkat çekici bir ivmelenme yaşıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir dışında faaliyet gösteren Anadolu kaplanları, sadece kadın çalışanlarıyla değil kadın yöneticileriyle de ön plana çıkıyor. Kadın liderlerin vizyonuyla kurum kültürlerini dönüştürüp DNA’larını çeşitlendiriyorlar.

Capital’in “Kadın Dostu Anadolu Şirketleri Araştırması” bölgedeki şirketlerde çalışan, yönetici ve yönetim kurulu pozisyonlarındaki kadın temsil oranına ışık tutuyor. Araştırma, mevcut durumun fotoğrafını çekerek kadın liderlerin ajandasını, önceliklerini ve iş dünyasına getirdiği farklı bakış açılarını da görünür kılıyor. Böylece Anadolu’nun yükselen kadın liderlerinin kendi ekosistemlerine yön verişi daha net ortaya çıkıyor.

LEAD Network Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Nigiz Ulak; toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kaydedilen ilerlemenin Anadolu’ya yayılmasının önemli olduğunu söylüyor. “Batılı şirketlerle aradaki farkın azaltılması ve eşitliğin ülke geneline yaygınlaştırılması, ortak sorumluluğumuz olarak karşımızda duruyor” diye konuşuyor.

HEDEFTE NE VAR?

Araştırmadan çıkan verilere göre Anadolu’nun birçok şirketinde kadın çalışan oranı dikkat çekici düzeylere ulaşmış durumda. Örneğin Aunde Teknik Tekstil’de kadın oranı yüzde 72’yi aşarken Özdilek AVM ve Tekstil’de bu oran yüzde 50’ye yaklaştı. Banvit, Galeri Kristal ve birçok perakende şirketi kadın istihdamında güçlü rakamlarla öne çıkıyor.

Peki Anadolu’daki kadın liderlerin ajandasında neler var? Kadın lider sayısıyla araştırmada Gaziantep merkezli Oba Makarna ön plana çıkıyor. 5 olan kadın yönetim kurulu üyesi sayısıyla bu konuda Anadolu’nun lider şirketi konumunda. Oba Makarna Yönetim Kurulu Üyesi İpek Cıncıkcı, şirketin ajandasını ve gelecek vizyonunu şöyle paylaşıyor:

“2025 ve 2026 ajandamızda temel önceliğimiz, markamızın küresel ölçekte rekabet gücünü artırmak ve tüketiciyle daha yakın, daha çevik bir organizasyon yapısı kurmak. Bu doğrultuda dijitalleşme ve veri odaklı pazarlama stratejilerine yatırım yapıyoruz. Ambalaj tasarımlarından üretim süreçlerine kadar tüm değer zincirimizde karbon ayak izimizi azaltacak projeleri devreye alıyoruz. İhracat odaklı büyüme stratejimizi güçlendirmek için özellikle Uzak Doğu ve Avrupa pazarlarında rekabetçiliğimizi artıracak yatırımlar üzerinde çalışıyoruz.”

2025’te küresel ölçekte ekonomik belirsizliklere ve yüksek enflasyona rağmen hem iç pazarda hem ihracatta büyüdüklerine dikkat çeken Cıncıkçı, “Yıl sonunu da öngördüğümüz finansal hedeflere paralel bir şekilde kapatmayı planlıyoruz. 2026 bizim için çok özel bir yıl olacak. Sektördeki 60’ıncı yılımızı kutlamaya hazırlanıyoruz. Uluslararası pazarlardaki büyüme hedeflerimizi kararlılıkla sürdürürken pazarlama ve kanal yatırımlarımıza devam edeceğiz” diyor.

SARAR’DAKİ GÜÇ

Eskişehir merkezli Sarar, Türkiye’nin önde gelen gruplarından biri. Şirket, yalnızca üretim gücüyle değil kadın istihdamı ve toplumsal cinsiyet eşitliğine verdiği önemle de dikkat çekiyor. Sarar Yönetim Kurulu Üyesi Ece Sarar Özalp, şirketin yeni dönem ajandasını ve önceliklerini şu sözlerle paylaşıyor: “2025 yılı için en önemli gündemimiz maliyetleri iyileştirmek oldu. Bu kapsamda üretim ve perakende ağımızda yapay zeka entegrasyonlarını başlattık. 2026’da da yatırımlarımıza devam edeceğiz. Özellikle Z kuşağı çalışanlarımızın işe bağlılığını artırmaya odaklandık. Perakende tarafında gençlere yönelik yenilikçi iş birlikleri hayata geçirdik. Yönetim Kurulu Üyemiz Sara Sarar’ın liderliğinde Robin Yayla ile hazırlanan özel koleksiyon da bu vizyonumuzun bir parçası.”

Toplumsal faydayı marka stratejilerinin merkezine koyduklarını söyleyen Özalp, şöyle devam ediyor:

“Kadın istihdamını artırmak, fırsat eşitliğini desteklemek ve eşit işe eşit ücret anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz. Bugün Sarar’da yönetimde yüzde 40 kadın temsil oranı var. Gayrimenkul yatırımlarımıza da devam ediyoruz. Şu anda tüm enerjimizi 2026 sonunda açmayı planladığımız AVM-rezidans projesine yönlendirdik. Bunun yanı sıra akaryakıt ve otomotiv sektöründe reel büyümeyi sürdürerek ciroda enflasyonun yüzde 10 üzerinde büyüme hedefliyoruz. 2026’da sürdürülebilirlik, ajandamızın merkezinde olacak. Ev tekstilinde daha az su ve enerji tüketen üretim modeline geçmeye hazırlanıyoruz. Yılın ikinci yarısından itibaren hem satış hem ciroda büyüme, daha yalın üretim modelleriyle ise kârlılığı artırmayı hedefliyoruz.”

KÜTAHYA’DA GÜRAL ÖNCÜ





Kütahya’da Güral soyadı taşıyan pek çok kadın lider var. Gürok Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat, sanayici ve turizmci Güral Ailesi’nin üçüncü kuşak temsilcisi. Ekim 2022’de Kütahya Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı olan Güral, Türkiye’nin ilk kadın TSO başkanı unvanına da sahip. Kütahya, üretim anlamında Anadolu’nun önemli kentlerinden biri. Güral Argat da bu önemli kentte kadın liderliğiyle dikkat çekiyor. Esin Güral Argat, ajandasının en önemli maddeleriyle ilgili şu değerlendirmeleri paylaşıyor: “Sanayici ve turizmci kimliğimizle yeni sektörlere yaptığımız yatırımlarımızla faaliyet alanlarımızı genişletmeye devam ediyoruz. Sanayideki tecrübemizi inovatif tasarımlarla destekliyor ve yerli üretimle ihracat yapıyoruz.”

Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, “2025 yılına geldiğimizde, kaliteli ve özgün ürünlerimiz, inovatif tasarımlarımız, sürdürülebilirlik alanında hız kesmeden yürüttüğümüz çalışmalar dünyanın en prestijli tasarım yarışmalarında elde ettiğimiz ödüllerle 6 kıtada 100’den fazla ülkeye ihracat yapan global bir marka konumuna ulaştık” diyor. Sürdürülebilirliği temel önceliklerinden biri olarak gördüklerini vurgulayan Sürmeli, “Sürdürülebilirlik artık ana temamız haline geldi. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz GES yatırımlarımızın tutarı 25 milyon Euro’yu geçti. Projelendirdiğimiz ve çalışmaları süren 70 milyon Euro daha GES yatırımımız söz konusu. Böylelikle grup olarak yaklaşık 100 milyon Euro’ya yaklaşan bir GES yatırımına imza atacağız” diyor.

GLOBAL ODAK DAHA YOĞUN





Çağdaş Cam, Türkiye’nin cam işlemeciliğinde öncü şirketlerden biri. Global hedefleri bulunan şirkette yönetim kurulu başkan vekili Betül Pirinç Yıldız, şirketin 2025-2026 ajandasını ve hedeflerini şöyle aktarıyor:

“2025 ve 2026 ajandamızda en önemli başlığımız üretim kapasitemizi artırmak ve küresel pazardaki konumumuzu güçlendirmek. Bu kapsamda Manisa OSB 6’ncı kısımda, 29 bin 800 metrekarelik alanda yeni bir fabrika yatırımına başladık. Toplam 200 milyon TL değerindeki bu yatırımımızı 2025 sonunda devreye almayı planlıyoruz. Fabrikamız devreye girdiğinde yaklaşık 100 bin metrekarelik üretim alanına sahip olacağız.”

2025 yılını güçlü bir büyümeyle kapatmayı hedeflediklerini söyleyen Yıldız, “Cam alanında Türkiye’nin ilk tasarım merkezine sahip olan şirketimiz, sektördeki güçlü konumunu pekiştirdi. Yıl sonunu öngördüğümüz hedeflere paralel büyümeyle tamamlamayı planlıyoruz. 2026 ajandamızda Çağdaş Cam’ı global cam tedarik zincirleri içinde daha güçlü bir oyuncu haline getirmek var. İhracat odaklı büyüme stratejimizle camın enerji verimliliği, güvenlik ve estetik özelliklerini geliştiren yüksek kaliteli, yenilikçi ürünler sunmayı amaçlıyoruz” diyor.

Netafim Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Pınar Parmaksız, Netafim’in damla sulamada dünyadaki üretim üssü haline gelen Adana fabrikasında görev alıyor. 2025’te daralan bir pazarla karşı karşıya kaldıklarını belirten Parmaksız, “Tarım sektöründeki sorunlar Türkiye’de oldukça yoğun, aslında bu durum tüm dünyada farklı derecede ve kapsamda kendini hissettiriyor. Dijital tarımda çok önemli yenilikler sunarak penetrasyonumuzu büyütmek istiyoruz” diyor.

HEDEF SAYIYI ARTIRMAK





1975 yılında Afyonkarahisar’da kurulan Danet, bugün 20 ülkeye ihracat yapan Türkiye’nin öncü et markalarından biri. Şirketin büyüme vizyonunu ve sürdürülebilirlik stratejilerini yöneten isim, Danet Pazarlama ve Strateji Direktörü Gülnur Uluğ, hem üretimde hem beyaz yakada kadın sayısını artırmayı hedeflediklerini belirtiyor. Uluğ’un ajandadaki dört ana odak noktası ise markalaşma, sağlıklı yaşam trendlerine uygun ürün geliştirme, sürdürülebilirlik ve yerel kalkınmayı destekleyen yatırımlar. Uluğ, şöyle devam ediyor: “2025 sonrası için vizyonumuz fonksiyonel, yüksek proteinli ve katkısız ürünlerle daha kapsayıcı bir ürün gamı sunmak. Bu doğrultuda Coğrafi işaretli glütensiz Afyon Sucuğu gibi yenilikler geliştirdik. Sürdürülebilirlikte teknolojiyi merkeze alıyoruz. Afyon’daki tesisimizde yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçtik. Yerel kalkınma stratejimizin temelinde ise coğrafi işaretli ürünler var. Bu yaklaşım sosyal bir değer de taşıyor. Yerel üreticiyi güçlendirmek ve kültürel mirası korumak bizim için bir sorumluluk. 2026’da ihracatın cirodaki payını yüzde 20’ye çıkarmayı, kadın istihdamını üretimde ve beyaz yakada artırmayı, fonksiyonel ürün gruplarımızı yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.”





“YENİ VE REKABETÇİ ÇÖZÜMLER ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ”

AHU SERTER / FARK HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI





NAKİT YÖNETİMİ

2025 ve 2026 ajandamızın en büyük başlıkları nakit yönetimi ve dijital dönüşüm. Nakit yönetimi hiçbir zaman önemini yitirmemekle birlikte geçtiğimiz yıllar içerisinde doğru finansman beraberinde önemini daha da artırdı. Bizler de bu kapsamda artan finansman maliyetlerini yönetebilmek için ek önlemler aldık ve bu konuyu çok yakından takip ediyoruz.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Otomotiv sektöründe faaliyet gösterdiğimiz için dijitalleşme ve üretim verimliliği her daim odak noktası. Üretim verimliliğimizi artıracak, hata payımızı minimize etmemizi sağlayacak yatırımları sürdürdük. Dünya çok hızlı değişiyor, biz de günümüzde verimlilik ve teknoloji konularında “pause” (duraklatma) tuşu olmadığının farkındayız.

“VERİMLİ BİR YILDI”

2025, kesinlikle kolay bir yıl değildi fakat odak noktalarımızı iyi belirlediğimiz için bizim için verimli bir yıl oldu. Türkiye’deki işletmelerimizde üretim hedeflerini yakalayacağımızı öngörüyoruz. Farplas olarak Romanya’daki fabrikamızda ise çok önemli projeleri devreye aldık. Tayland’daki fabrikamızda ek proje kazandık ve takip eden yıllarda devreye alacağız. Farplas olarak 2025’te AB destek programı Horizon Europe kapsamında Türkiye’de en çok proje üreten 5. şirketiz. 2026 yılında Ar-Ge ve üretim verimliliği konusunda aktif olmayı sürdüreceğiz. Böylelikle müşterilerimize yeni ve rekabetçi çözümler sunabilmek, en öncelikli hedefimiz.





“2026’DA YENİ BÜYÜME VE DÖNÜŞÜM DÖNEMİNE GİRECEĞİZ”

ÖZLEM BAKIREL / KARDEMİR ÇELİK YÖNETİM KURULU ÜYESİ





YATIRIM

Kardemir Çelik olarak 2025 ve 2026 ajandamızda hem üretim kapasitesini artırmaya hem katma değeri yüksek ürünlerle küresel pazardaki konumumuzu güçlendirmeye odaklandık. En önemli gündem maddemiz, 30 milyon dolarlık yatırımla İzmir Aliağa Bozköy’de inşa ettiğimiz büyük profil haddehane tesisimizi 2026’nın ikinci çeyreğinde devreye almak. Bu tesisle ürün çeşitliliğimizi artırarak özellikle yapısal çelik, güneş enerjisi ve gemi sanayi gibi stratejik sektörlere yönelik özel profiller üretebileceğiz.

BÜYÜME

2025 yılını önceki yıllarda olduğu gibi güçlü bir büyümeyle kapatmayı hedefliyoruz. Yılın ilk yarısında ulaştığımız 10 milyar TL’lik ciro ve 110 milyon doları aşan ihracat rakamlarımız yıl sonu hedeflerimizle uyumlu bir seyir izliyor. 2025 yılı sonunda kütük üretimimizi 1,2 milyon tona çıkarmayı ve ihracat hacmimizi daha da yukarı taşıyarak global pazarlardaki etkinliğimizi artırmayı planlıyoruz. Yüksek katma değerli ürün gruplarına yaptığımız yatırımlar, dijital altyapı dönüşümümüz ve enerji verimliliği alanındaki kazanımlarımız sayesinde bu hedeflerimize büyük ölçüde ulaşacağımıza inanıyoruz.

GELECEK

2026 yılında, Kardemir Çelik olarak yeni bir büyüme ve dönüşüm dönemine girmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda üretim kapasite kullanımımızı yüzde 100’e çıkararak hem yurt içi hem uluslararası pazarlarda daha etkin bir oyuncu olmayı amaçlıyoruz. Yeni profil haddehane yatırımımızla yalnızca standart ürünler değil otomotiv, savunma, enerji, beyaz eşya ve gemi inşa sanayilerine yönelik özel alaşımlı, yüksek kalite standartlarına sahip çelik profiller üretmeye başlayacağız.





“ÜÇÜZ DÖNÜŞÜM ODAĞIMIZDA”

ENİSE ADEMOĞLU MATBAY





SANKO HOLDİNG CSO

TEMEL ÖNCELİKLER

2025 ve 2026 ajandamızda sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve toplumsal sorumlulukla etik ilkeleri buluşturan üçüz dönüşüm temel önceliklerimiz arasında yer alıyor. Yüzde 100 yenilenebilir enerji portföyüyle 1000 MW kurulu güce ulaşan Sanko Enerji’nin yatırımlarına devam ediyoruz. Circulartech vizyonumuzla RE&UP Technologies iştirakimiz aracılığıyla tekstilden tekstile dönüşümde çığır açan çözümler geliştiriyor, döngüsel ekonomiyi ölçeklendirerek, karbon nötr hedefimiz doğrultusunda ilerlemeyi sürdürüyoruz.

KADIN İŞ GÜCÜ

Toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmek için eğitim, saha çalışmaları ve mentorluk projelerini hayata geçiriyoruz. Kadınların iş gücüne katılımını artırmak, yönetim kademelerinde daha fazla kadın lidere alan açmak ve kapsayıcı iş ortamlarını güçlendirmek ajandamızın kritik unsurları arasında. Dijitalleşme yatırımlarıyla şeffaf raporlama, veri temelli karar alma ve risk yönetimi süreçlerimizi güçlendiriyoruz. Çalışan memnuniyetini ve kapsayıcı kurum kültürünü yönetişim standartlarımızın merkezinde konumlandırıyoruz.

DAHA ETKİLİ YAPI

2026’da dijitalleşmeyi ve sürdürülebilirliği birlikte ilerleterek daha etkin ve öngörülebilir bir yapı kurmayı amaçlıyoruz. Döngüsel ekonomi çözümlerini yaygınlaştırarak karbon ayak izimizi azaltmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürmeyi, yenilenebilir enerji yatırımlarımızın kapsamını büyütmeyi planlıyoruz. Eğitim, kültürel mirasın korunması ve afet dayanıklılığı alanlarında sosyal programlarımızı genişletmeyi hedefliyoruz.