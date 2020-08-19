"Yurtdışı hastane sayımız 2 yılda 2'ye katlanır"

Korona salgınıyla özel hastanelerin gelirleri yüzde 75-80 oranında azaldı. Memorial Sağlık Grubu CEO’su UĞUR GENÇ, gelirlerdeki düşüşün 2020’de telafisinin zor olduğunu söylüyor. Genç, “Eğer kriz erken geçerse 2019 rakamlarını tutturabilirsek mutlu olacağız” diyor. 2021’den sonra yabancı hasta sayısının 2’ye katlanabileceğini düşünen yönetici, salgının sağlık sektöründe konsolidasyonu hızlandıracağına inanıyor. Genç, “Biz de satın alma fırsatlarına temkinli şekilde bakıyor olacağız” diyor. Yurt dışındaysa hastane yatırımı yapmaktansa oradakilerin yönetimini üstlenmeyi hedeflediklerini vurguluyor.

Ayçe Tarcan Aksakal

atarcan@capital.com.tr

Capital Dergisi Temmuz sayısında

Uğur Genç, pandeminin merkezinde yaşayan bir CEO. 11 hastane ve 7 bin çalışanıyla Türkiye’nin en büyük 3’üncü özel sağlık grubu Memorial’ı yönetiyor. Ocak ayından bu yana neredeyse tüm vaktini, koronayla mücadeleye ve sağlık çalışanlarının motivasyonunu artırmaya harcıyor. Pandeminin özel sağlık sektöründeki konsolidasyonu hızlandıracağını düşünen Genç, “Bu dönemde sektördeki satın alma fırsatlarına temkinli şekilde mutlaka bakıyor olacağız” diyor. Okulların açılmasıyla eylül-ekim aylarında salgında ikinci dalganın kaçınılmaz olduğunu da ekleyen Genç, ancak bunun ilkine göre daha kolay atlatılacağını belirtiyor. “Yeni normale alışmalıyız” diyen Memorial Sağlık Grubu CEO’su Uğur Genç ile yaşadıkları zor dönemi, özel sağlık sektörünün çıkış yollarını ve planlarını konuştuk:

Hastanelerinizdeki son durum nedir?

Pandemi süresince, doğum ve acil ameliyatlar dışındaki operasyonlarla tüm branş spesifik işlemler ertelenmişti. O süreçte polikliniklerimiz yüzde 25-30 kapasiteyle çalıştı. Çok büyük risk altında, sahada görev yapan çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak adına aldığımız önlemlerin karşılığını aldık ve çok başarılı bir süreç yaşadık. Hastalar, ertelenen sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için yeni normal süreçte hastanelerimize başvuruyor. Poliklinik sayılarımız yüzde 50-60’lar düzeyine geldi. Ameliyatlarımız normal zamanlara göre yüzde 50’ler seviyesinde. Anadolu şehirlerindeki hastanelerimizde, poliklinik ve ameliyat sayılarımız, normal seviyelerin çok üzerinde seyrediyor. Pandeminin çok yoğun seyrettiği İstanbul’daki hastanelerimizde ise hasta hacmimiz biraz daha düşük. Şu an normal rakamların yüzde 40 altında hizmet verdiğimizi söyleyebiliriz.

Hasta sayısındaki azalma sizi nasıl etkiledi?

Geçen yıl Bahçelievler hastanemiz ve yurt dışı hasta sayımızın artmasıyla gelirlerimiz yüzde 37 oranında büyüdü; kârlılığımız da yüzde 100 büyüme kaydetti. Bu yıl için çok iyi bütçeler yapmış ve 2020’ye çok iyi hazırlanmışken salgın ortaya çıktı. Hasta sayılarımızdaki azalmaya bağlı olarak son 3 ayda yüzde 75-80 gelir kaybımız var.

Kayıp ne zaman telafi edilir?

Gelirlerdeki azalmayı 2020’de çok fazla telafi edebileceğimizi düşünmüyorum. Eğer kriz erken geçerse 2019 rakamlarını tutturabilirsek mutlu olacağız.

Sektör ne zaman normale döner?

Nisan ve mayıs gelirlerimizin yani bu aylarda yapmamız gereken cironun ancak yüzde 40-50’sini yapabildik. ‘Ne zaman normale döner?’ sorusunun yanıtı da net değil elbette… Yalnızca Türkiye değil tüm dünyayı etkileyen bu durum, ne 2020 yılının sonuna kadar ne de bundan sonrası için tamamen normale dönecek. Hayatımız 2019 Şubat’ı gibi olmayacak artık ve bunu biliyoruz, buna da “yeni normal” diyoruz. Yeni normal sürecinin de ne zaman stabil hale geleceğini yaşayarak göreceğiz. Bu yüzden yeniden 2019 seviyesinde bir başarı yakalayabilmemiz için gerekli olan yabancı hasta denklemindeki başarımız daha da önem kazanıyor.

Bu yıl için hedefiniz ne?

2020’nin ikinci yarısında belirli sayıda vakalarla COVID ile yaşamaya devam edeceğiz ve buna alışacağız. Salgının tamamen ortadan kalkmayacağını ve daha kontrollü de olsa artık hayatımıza yeni normal süreciyle devam edeceğimizi biliyoruz. Aşı bir çözüm olabilir ancak bununla ilgili elimizde henüz somut veriler yok. Bu nedenle sağlık sektörü için 2020 herhangi bir büyüme kaydetmeden 2019 seviyesinde kapatabilmek büyük bir başarı olacak. Bizim de yeni normalde en önemli önceliğimiz, Şubat 2019’a yaklaşabilmek ve en azından normale daha yakın hale gelmek.

Yeni normale nasıl hazırlanıyorsunuz?

Yeni normal sürecinde dijitalleşme, hizmeti hastaya götürme, kalabalıklara değil daha seyrek ortamlarda hizmet verme gibi kavramlar ön plana çıktı. Biz de pandeminin başladığı dönemden bu yana tüm aksiyonlarımızı bu gelişmelere göre almak için hazırlıklarımızı yapmıştık.

Gündeminizde başka hangi konular var?

Yeni bir pandemi durumunda alınacak önlemler ve kötü bir senaryoya hazırlık süreci üzerinde çalışıyoruz. Dijitalleşme, bu süreçte atılan çok önemli bir adımdı bizim için. Geçtiğimiz yıllarda çalışmaya başladığımız “Memorial e-doktor” uygulamasını hızlı bir şekilde hayata geçirdik. E-doktor platformumuz sayesinde hastaneyi hastalarımıza bulundukları ortamda ulaştırıyoruz. Bu alandaki yatırımlarımıza devam ediyoruz. Sağlık hizmetini hastalarımızın ev ve iş yerlerine götürüyoruz ve bunu da evde bakım hizmetlerimizle entegre ettik. “Giyilebilir sağlık teknolojileri” ile de hastaların verilerini merkezimizden alıp onlar hastaneye gelmeden koruyucu bir şekilde onları takip etmeye başlayacağız.

Bu dönemde başka neler yapacaksınız?

Yurt dışına yoğunlaşacağız. Memorial kalitesini yurt dışında kanıtladı. 2019’da 167 ülkeden 35 bine yakın hasta kabul ettik. Bu yıl ise pandemiyle ülke olarak sağlık sektöründeki başarımızı dünyaya da kanıtlamış olduk. Bu nedenle orta vadede bunun Türkiye için artı olacağını ve yurt dışı hastalarımızın artacağını düşünüyorum.

Yurt dışı hasta sayısı ne kadar artar?

İki yıl içinde iki katına çıkabilir. Kurlar da arttığı için yabancı hasta sayıdaki artıştan daha fazlasını gelir olarak sağlayabiliriz.

Hangi pazarlara odaklanıyorsunuz?

Afrika’da genişlemeyi sağlıyoruz. Eskiden İngiltere, Almanya gibi gelişmiş batı ülkelerinde çok fazla yoktuk. Şimdi buralarda varlığımızı güçlendiriyoruz. Biraz da doğuya gidiyoruz. Pandemi öncesinde yurt dışındaki hastaneleri yönetme konusunda planlamalar yapıyorduk. Ancak bunları bu süreçte askıya aldık.

Yurt dışı stratejiniz ne?

Yurt dışında hastane yatırımı yapmaktansa oradaki hastaneleri yönetmeyi istiyoruz. Önümüzdeki 2 yıl içinde, yurt dışında 1-2 hastaneyi yönetiyor olacağız.

Yeni yatırım var mı?

2 yıl önce Bahçelievler Hastanemizi açtık. Bu yıl bunun gibi bir hastaneyi Anadolu Yakası’nda yapmayı istiyorduk ancak şimdilik bu planımıza ara verdik. Pandemi sonrasında İstanbul’un Anadolu Yakası’nda yeni bir hastane için çalışmalara başlayacağız. l İkinci dalga olur mu? n İkinci dalganın ekim-kasım aylarında geleceğini düşünüyorum. Okulların açılması, havaların soğumaya başlaması ve bağışıklık sisteminin zayıfladığı dönemlerde bu dalga tekrarlayabilir. Güncel rakamların iyi gittiğini hep birlikte görüyoruz ancak temkinli davranmaya dikkat etmeliyiz.

Salgın ne zaman biter?

Bu süreci yakından takip etmiş ve çok okumuş biri olarak salgının etkilerinin 2021’in 2’nci yarısında çok azalacağını düşünüyorum.

Pandeminin uzaması özel sağlık sektörünü nasıl etkiler?

COVID süreci uzarsa pek çok hastanenin zor durumda kalacağını öngörüyorum. Özel hastaneler personel çıkarma, personel maaşlarının ödenememesi gibi sorunlar yaşıyor. Maalesef pandeminin uzaması sektördeki konsolidasyonu hızlandırıyor olabilir.

Bu dönemde satın alma planlıyor musunuz?

Satın alma planımız olabilir ancak biraz temkinli olmamız gerekiyor. Temkinli şekilde fırsatlara mutlaka bakıyor olacağız.



“KENDİMİZİ KEŞFETTİK”



“HIZLI OLMAYI ÖĞRENDİK” Pandemi süreci kendimizi keşfetmemizi sağladı. Aslında çok bilmediğimiz, farkında olmadığımız ve bizi biz yapan pek çok özelliğimizi, gizlendiği yerden çıkardı ve bize gösterdi. Öncelikle büyük ve birbirimize tutkun bir aile olduğumuzu gördük, fark ettik. Bir sorun karşısına nasıl kenetlendiğimizi, taşın altına hep birlikte elimizi koyabildiğimizi ve birbirimizi tıpkı aynı yapboz parçaları gibi nasıl tamamlayabileceğimizi keşfettik. Farklılıklarımızdan bir bütün oluşturduk. Hızlı olmayı öğrendik.

BASİT VE KOLAYLIK İlk günlerdeki belirsizliklerden sonra olayı tüm boyutlarıyla ele alıp ayrıntıları öğrenince, aslında iş süreçlerimizi basit ve kolay bir şekilde yapabileceğimizi, tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte gördük. Kendimizi korumayı öğrendik. Önceleri korkuyla uzak durduğumuz virüsle mücadele aşamasına geçtik. Pandemi başladığında, buz dağının yalnızca görünen yüzüyle karşı karşıyaydık. Ancak yavaş yavaş suyun altındaki kısmını da görmeye, keşfetmeye başladık. Dijital platformlara hızlı bir geçiş yaptık ve hazırlıklarımızı önceden tamamladığımız için geçiş sürecinde zorlanmadık ve çok başarılı olduk.











SALGINDA NELER YAŞANDI?



ŞU AN ZOR DURUMDAYIZ. HASTA SAYIMIZDAKİ AZALMAYLA YÜZDE 75-80 GELİR KAYBIMIZ VAR.

PANDEMİ SONRASINDA ANADOLU YAKASI’NDA YENİ BİR HASTANEYLE HİZMET VERECEĞİZ.

BİR YIL İÇİNDE YURT DIŞINDA 1-2 HASTANEYİ YÖNETİYOR OLACAĞIZ. PANDEMİNİN UZAMASI SEKTÖRDEKİ KONSOLİDASYONU HIZLANDIRABİLİR.

SATIN ALMA PLANIMIZ OLABİLİR, ANCAK BİRAZ TEMKİNLİ OLMAMIZ GEREKİYOR.

YABANCI HASTA SAYISI ÖNÜMÜZDEKİ İKİ YIL İÇİNDE İKİ KATINA ÇIKABİLİR.

SALGININ ETKİLERİNİN 2021’İN İKİNCİ YARISINDA AZALACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM.

EĞER KRİZ ERKEN GEÇERSE 2019 RAKAMLARINI TUTTURABİLİRSEK MUTLU OLACAĞIZ.

ÖNCELİĞİMİZ, ŞUBAT 2019’A YAKLAŞABİLMEK VE EN AZINDAN NORMALE YAKIN HALE GELMEK.

GİDERLERİMİZ ÇOK FAZLA ARTTI. GELİRLERİMİZ İSE YÜZDE 20-25’LERE DÜŞTÜ.

GELİRLERDEKİ AZALMAYI 2020’DE ÇOK FAZLA TELAFİ EDEBİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNMÜYORUM.









