Altının gram fiyatı, Asya piyasalarında tarihi zirvesi olan 175,5 lirayı gördü. Çeyrek altın 286 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı bugün Asya piyasalarında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 175,5 lirayı gördü.

Dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle bu seviyelerde tutunamayan altının gram fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kaybederek 174 liradan işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 286 lira, Cumhuriyet altını da 1.164 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sabah saatlerinde satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı 1335 dolar civarında işlem görüyor.



