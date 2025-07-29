1 temettü, 1 sermaye artırımı: 2 hissenin fiyatında düzeltme var

Borsa İstanbul'da bugün 1 hissenin fiyatında hem bedelli hem bedelsiz bölünme, 1 hissenin fiyatında ise kar payı dağıtımı nedeniyle düzeltme var.

29.07.2025 09:52:410
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1 temettü, 1 sermaye artırımı: 2 hissenin fiyatında düzeltme var

Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. (SNPAM) SPK'dan hem bedelli hem bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. Bedelsiz pay alma ve rüçhan hakkı kullanım başlangıç tarihi bugün, yani 29 Temmuz 2025.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler (OSMEN) ise net 0,0500012 TL 2. taksit temettü ödemesi yapacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi bugün. 

Borsa İstanbul'dan hak kullanımına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

  • SNPAM.E %100 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 38,033 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
  • SNPAM.E %100 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası Teorik fiyat: 38,033 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
  • OSMEN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,058825 TL Teorik Fiyat: 10,011 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

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