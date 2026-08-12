Hitit’ten 2026’nin ilk yarısında 23 milyon dolar ciro

Havayolu ve seyahat teknolojileri alanında Türkiye’nin global teknoloji ihracatçısı Hitit (HTTBT), 2026 yılının ilk altı ayında satış gelirlerini yüzde 16 artırarak 23 milyon dolara taşıdı. Şirket, yüzde 40 FAVÖK marjını korurken, gelirlerinin yüzde 79’unu döviz bazlı elde etti.

Havayolu ve seyahat teknolojileri alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden Hitit (HTTBT), 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirket, yılın ilk altı ayında satış gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artırarak 23 milyon dolara ulaştırdı. Aynı dönemde şirketin FAVÖK’ü 9,1 milyon dolar, FAVÖK marjı ise yüzde 40 olarak gerçekleşti.

Gelirlerinin yüzde 79’unu döviz bazlı elde eden Hitit, güçlü gelir yapısını korumayı sürdürdü. Şirketin 30 Haziran 2026 itibarıyla nakit ve nakit benzerleri 7,6 milyon dolar, net nakit pozisyonu ise 3,8 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Altı kıtada, 47 ülkede 68 partner havayoluna hizmet veren Hitit, yılın ilk yarısında 15 kurulum projesini tamamladı. Dönem sonu itibarıyla ise 15 aktif kurulum projesi devam etti. Şirket, ölçeklenebilir SaaS iş modeli ve mevcut partnerlerinin büyüyen operasyonlarıyla gelir artışını desteklemeyi sürdürdü.

“Finansal Dayanıklılığımızı Verimlilik ve Yatırım Disipliniyle Güçlendiriyoruz”

Hitit Mali İşler ve Satın Almadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sezer Tuğ Özmutlu, 2026 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçları şöyle değerlendirdi: “Yılın ilk yarısında küresel ekonomideki dalgalanmaların, finansman koşullarının ve konjonktürel gelişmelerin maliyetler üzerinde baskı yarattığı bir dönemi geride bıraktık. Hitit olarak bu koşullarda gelirlerimizi dolar bazında yüzde 16 gibi kayda değer bir oranda artırırken yüzde 40 FAVÖK marjı ürettik. Böylelikle büyümenin finansal kalitesini korumaya devam ettik. Gelirlerimizin yüzde 79’unun döviz bazlı olması makroekonomik değişimlere karşı doğal bir denge sağlarken; maliyet yönetimi, kaynakların etkin kullanımı ve artan iş hacmiyle birlikte sağladığımız verimlilik kârlılığımızı destekledi. 3,8 milyon dolarlık net nakit pozisyonumuz ve güçlü likidite yapımız da finansal esnekliğimizi koruyarak faaliyetlerimizi ve yatırımlarımızı sağlıklı bir kaynak yapısıyla sürdürmemize imkân veriyor.”

Özmutlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Finansal performansımızı kârlılığın yanı sıra; büyürken üretim gücümüzü ve yatırım kapasitemizi sürdürme, kaynaklarımızı etkin kullanma ve koruma kabiliyetimizle birlikte değerlendiriyoruz. Yılın ilk altı ayında Ar-Ge ve ürün geliştirme başta olmak üzere teknoloji yatırımlarımız 10,4 milyon dolara ulaştı. Yatırım tempomuzu sürdürürken finansal disiplinimizi korumayı önceliyoruz. Finansal yönetimde odağımız; büyümenin kârlılığa ve nakit yaratımına dönüşümünü güçlendirmek, yatırım ile kaynak kullanımındaki dengeyi korumak ve Hitit’in uzun vadeli değer yaratma kapasitesini desteklemek.”

Hitit Genel Müdürü Nevra Onursal Karaağaç, Şirket’in ilk altı aylık performansını değerlendirirken şunları söyledi: “2026 yılının ilk yarısını geride bırakırken, havacılık sektörünün Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler ve enerji maliyetlerindeki hareketlilik başta olmak üzere çeşitli dış dinamiklerin etkisinde olduğunu görüyoruz. Petrol ve jet yakıtı fiyatlarındaki yükseliş, havayollarının operasyonel planlamalarında daha temkinli bir yaklaşımı beraberinde getirirken, sektörün genel görünümünü de etkiledi. Biz de bu dinamikleri yakından takip ederek kaynaklarımızı ve önceliklerimizi çevik bir şekilde yönetmeye devam ediyoruz. Hitit olarak, altı kıtaya yayılan müşteri portföyümüz ve iş modelimizin çeşitliliği, uzun vadeli büyüme stratejimizi sürdürmemize önemli bir katkı sağlıyor. Bu doğrultuda, müşterilerimizin operasyonel verimliliğini artıran teknoloji çözümlerine odaklanmaya devam ediyoruz.”

Teknolojinin havayollarının değişen pazar koşullarına uyum sağlamasında önemli bir rol oynadığını vurgulayan Karaağaç, sözlerine şöyle devam etti: “32 yıllık sektör deneyimimiz boyunca teknoloji, inovasyon ve otomasyonun havayollarının gelirlerini artırmaları ve operasyonlarını daha verimli hale getirmeleri açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu gördük. Havayollarının bu alanlara yönelik ilgisinin artması, teknoloji sağlayıcılarıyla yeni iş birliklerinin ve mevcut iş birliklerinin derinleşmesinin önünü açıyor. Bu doğrultuda ikinci çeyrekte de Ar-Ge yatırımlarımızı ve ürün geliştirme çalışmalarımızı sürdürdük. Hitit Oxygen’da yeni iş ortaklarımızı canlı kullanıma alırken, platformumuzun günlük işlem hacmi 10 milyarın üzerine çıktı. Hitit Ödeme Hizmetleri Platformu’nda bulut dönüşümümüzü tamamladık; yapay zeka destekli dolandırıcılık önleme altyapısı ve yeni nesil ödeme teknolojileri üzerindeki çalışmalarımıza devam ediyoruz. ADS tarafında ise yeni çözümler geliştirerek platformumuzun kapsamını genişletiyor ve Hitit ekosistemimizi güçlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de teknoloji ve inovasyona yaptığımız yatırımlarla müşterilerimizin verimliliğini ve büyümesini destekleyen çözümler geliştirmeye devam edeceğiz.”