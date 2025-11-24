24 Kasım tarihli SPK bülteninde hangi önemli kararlar alındı?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), iki farklı pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak toplam 4 kişi hakkında 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK’nın haftalık bültenine göre, Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar AŞ (AVTUR) pay piyasasında yapılan işlemlerde, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 104 ve 107/1 maddelerinde düzenlenen fiillerin işlendiğine dair makul şüphe oluşması nedeniyle, yatırımcıların hak ve yararlarının korunması amacıyla tedbir kararı alındı.

Bu kapsamda bir kişi hakkında 25 Kasım 2025’ten itibaren borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanacak. Aynı kapsamda, Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi AŞ (FRIGO) pay piyasasına ilişkin incelemede de benzer şüphenin oluştuğu belirtilerek, 3 kişi için 25 Kasım 2025 tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçici işlem yasağı getirilmesine karar verildi.

