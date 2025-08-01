4 şirkete bedelsiz sermaye artırımı onayı verildi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 31 Temmuz 2025 tarihinde 2025/42 numaralı bültenini yayımladı. SPK’nın yeni bülteninde 4 şirketin bedelsiz sermaye artırımına onay verildi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayımladığı 2025/42 numaralı bültende Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin (KFEIN), Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş.'nin (ISKPL), AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'nin (AGHOL) ve Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (FZLGY) bedelsiz sermaye artırımına onay verdi.
Onay verilen işlemlerin detayları şöyle:
Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.
Mevcut Sermaye: 19.750.000 TL
Bedelsiz Sermaye Artırımı: 177.750.000 TL
Yeni Sermaye: 197.500.000 TL
Artırım Oranı: %900
Satış Türü: Bedelsiz (İç Kaynaklardan)
Şirket, mevcut sermayesini %900 oranında bedelsiz olarak artırarak 197,5 milyon TL’ye çıkaracak. Artırım, tamamen iç kaynaklardan karşılanacak.
Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş.
Mevcut Sermaye: 212.918.465 TL
Bedelsiz Sermaye Artırımı: 1.287.081.535 TL
Yeni Sermaye: 1.500.000.000 TL
Artırım Oranı: %604,49502
Satış Türü: Bedelsiz (İç Kaynaklardan)
Şirket, mevcut sermayesini %605 oranında bedelsiz olarak artırarak 1,5 milyar TL’ye çıkaracak. Artırım iç kaynaklardan karşılanacak.
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.
Mevcut Sermaye: 243.534.517,96 TL
Bedelsiz Sermaye Artırımı: 2.191.810.661,64 TL
Yeni Sermaye: 2.435.345.179,60 TL
Artırım Oranı: %900
Satış Türü: Bedelsiz (İç Kaynaklardan)
Holding, mevcut sermayesini %900 oranında bedelsiz olarak artırarak 2,43 milyar TL’ye çıkaracak. Artış, iç kaynaklardan karşılanacak.
Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Mevcut Sermaye: 318.000.000 TL
Bedelsiz Sermaye Artırımı: 932.000.000 TL
Yeni Sermaye: 1.250.000.000 TL
Artırım Oranı: %293,08176
Satış Türü: Bedelsiz (İç Kaynaklardan)
Şirket, mevcut sermayesini %293 oranında artırarak 1,25 milyar TL’ye yükseltecek. Artırım iç kaynaklardan karşılanacak.