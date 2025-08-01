4 şirkete bedelsiz sermaye artırımı onayı verildi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 31 Temmuz 2025 tarihinde 2025/42 numaralı bültenini yayımladı. SPK’nın yeni bülteninde 4 şirketin bedelsiz sermaye artırımına onay verildi.

1.08.2025 00:28:260
Paylaş Tweet Paylaş
4 şirkete bedelsiz sermaye artırımı onayı verildi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayımladığı 2025/42 numaralı bültende Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin (KFEIN), Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş.'nin (ISKPL), AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'nin (AGHOL) ve Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (FZLGY) bedelsiz sermaye artırımına onay verdi.

Onay verilen işlemlerin detayları şöyle:

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.

  • Mevcut Sermaye: 19.750.000 TL

  • Bedelsiz Sermaye Artırımı: 177.750.000 TL

  • Yeni Sermaye: 197.500.000 TL

  • Artırım Oranı: %900

  • Satış Türü: Bedelsiz (İç Kaynaklardan)

Şirket, mevcut sermayesini %900 oranında bedelsiz olarak artırarak 197,5 milyon TL’ye çıkaracak. Artırım, tamamen iç kaynaklardan karşılanacak.

Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş.

  • Mevcut Sermaye: 212.918.465 TL

  • Bedelsiz Sermaye Artırımı: 1.287.081.535 TL

  • Yeni Sermaye: 1.500.000.000 TL

  • Artırım Oranı: %604,49502

  • Satış Türü: Bedelsiz (İç Kaynaklardan)

Şirket, mevcut sermayesini %605 oranında bedelsiz olarak artırarak 1,5 milyar TL’ye çıkaracak. Artırım iç kaynaklardan karşılanacak.

AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.

  • Mevcut Sermaye: 243.534.517,96 TL

  • Bedelsiz Sermaye Artırımı: 2.191.810.661,64 TL

  • Yeni Sermaye: 2.435.345.179,60 TL

  • Artırım Oranı: %900

  • Satış Türü: Bedelsiz (İç Kaynaklardan)

Holding, mevcut sermayesini %900 oranında bedelsiz olarak artırarak 2,43 milyar TL’ye çıkaracak. Artış, iç kaynaklardan karşılanacak.

Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

  • Mevcut Sermaye: 318.000.000 TL

  • Bedelsiz Sermaye Artırımı: 932.000.000 TL

  • Yeni Sermaye: 1.250.000.000 TL

  • Artırım Oranı: %293,08176

  • Satış Türü: Bedelsiz (İç Kaynaklardan)

Şirket, mevcut sermayesini %293 oranında artırarak 1,25 milyar TL’ye yükseltecek. Artırım iç kaynaklardan karşılanacak.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yabancı yatırımcı geçen hafta borsada ne yaptı?

Yabancı yatırımcı geçen hafta borsada ne yaptı?

Bugün temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı!

Bugün temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı!

BİST’ten beş hisseye tedbir kararı geldi

BİST’ten beş hisseye tedbir kararı geldi

Halka arz kodu, tarihi, fiyatı belli oldu: Gayrimenkul Sertifikası nasıl alınır?

Halka arz kodu, tarihi, fiyatı belli oldu: Gayrimenkul Sertifikası nasıl alınır?

Avrupa borsaları Fransa hariç negatif seyrediyor

Avrupa borsaları Fransa hariç negatif seyrediyor

Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları karışık seyrediyor

Yorum Yaz