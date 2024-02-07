“8.000’in üzerinde kalıcılık önemli”

Tüm bu soruları Türkiye’nin ilk aracı kuruluşu olan Yatırım Finansman’ın genel müdürü Eralp Arslankurt’a yönelttik. Arslankurt, sorularımıza şu yanıtları verdi...

Talip Yılmaz

Borsa son dönemde jeopolitik riskler ve TL mevduatta getirilerinin artması nedeniyle yukarı harekette zorlanıyor. Yatırım Finansman Genel Müdürü ERALP ARSLANKURT, “8.000 seviyesinin üzerinde kalıcılık önemli. Döviz ve faizdeki beklentiler dikkate alındığında portföyde yüzde 60 hisse bulundurulabilir” diyor.

Son dönemde piyasalarda bir yavaşlama olduğu görülüyor. Bunun altında yatan temel faktörün artan jeopolitik riskler olduğu düşünülüyor. Yine TL faiz tarafında yaşanan artışlar, yıl sonunun gelmesiyle işlem hacimlerindeki gerileme, yabancı ilgisinin azalması gibi nedenler, borsada yavaşlamanın diğer nedenleri olarak öne çıkıyor. Şimdi cevabı aranan soru şu: Bu yıl yıl sonu rallisi olacak mı? Bu süreçte portföy nasıl oluşturulacak? Alternatif yatırım araçlarında beklentiler ne? Tüm bu soruları Türkiye’nin ilk aracı kuruluşu olan Yatırım Finansman’ın genel müdürü Eralp Arslankurt’a yönelttik. Arslankurt, sorularımıza şu yanıtları verdi:

Yıl sonuna kadar piyasalar hangi başlıkları takip edecek?

Yıl sonuna az bir zaman kala G-10 ülkelerinin parasal sıkılaştırma süreçlerine ilişkin açıklamaları ana tema olacak. ABD hükümetinin kapanmasına ilişkin süreç, geçici bütçe tasarısının Biden tarafından onaylanmasıyla 2024’e sarktı. Avrupa tarafına baktığımızda ise Almanya’da bütçe krizi derinleşiyor. Üçüncü çeyrek itibarıyla başlayan İsrail - Hamas savaşı ise Rusya - Ukrayna gündeminin ardından odağı yeniden jeopolitik gerilimlere kaydırdı. Jeopolitik, politik belirsizlikler, teknoloji sektöründe yapay zekaya ilişkin gelişmeler, tedarik zincirlerine ilişkin sorunlar, ABD - Çin ihracat kısıtlamaları, yıl sonuna kadar piyasaları etkileyebilecek başlıklar olarak belirtilebilir. Yurt içinde ise devam eden enflasyonist etkiler, özellikle TCMB’nin faiz artırım yönündeki adımları, jeopolitik gerilim ve 2024 yerel seçimleri öncesi gelişmeler takip edilecek.

Borsada yıl sonuna kadar endeks beklentiniz nedir? Yıl sonu yükselişi yaşanır mı?

Küresel faizlerde gözlenen dengelenme çabası ve jeopolitik riskler devam ederken, dünya borsaları düzeltme sürecini tamamlamaya çalışıyor. İçeride BİST-100 Endeksi’nde ise 8.500 bölgesinden gözlenen kâr satışlarının 7.300 bölgesinde dip oluşturduğunu izledik. Satışlara, haftalık verilere göre yabancı yatırımcı da eşlik etmiş durumda. Jeopolitik risklerin ateşkes görüşmeleri sonucu nispeten azalması CDS primlerinin yeniden düşüş patikasına girmesi, endekste dönüşü destekliyor. Bu süreçte yükseliş ivmesinin devam etmesi ile 8.000 üzerinde kalıcılığın sağlanması, yükseliş trendine dair en net sinyallerden birini verecek. Elbette burada küresel piyasalardaki seyir de önemli. Bu ortamda küresel piyasalarda ana gösterge olarak S&P500’ü izleyecek olursak ABD endeksinin de 4.400-4.500 bandı üzerindeki seyri endeksi destekleyebilecek. Yıl sonunda bu beklentiler dahilinde 8.500-9.000 bandında bir yer görebiliriz.

Yıl sonuna kadar nasıl bir portföy dağılımı öneriyorsunuz? Model portföyünüzde hangi hisseler var?

Bu süreçte yüzde 60 hisse, yüzde 10 döviz, yüzde 20 TL faiz ve yüzde 10 altın önerimiz var. Model portföyümüzde ise eklenme tarihine göre sırayla Pegasus, Koç Holding, Sabancı Holding, Kardemir D, Turkcell, YKB, Petkim, Reysaş GYO, Emlak Konut GYO ve Türk Telekom hisseleri bulunuyor.

Gösterge faizde yıl sonunda beklentiniz nedir? Politika faizini 5 puan artışla yüzde 40’a çıkaran TCMB, faiz artırımı sürecine devam eder mi?

2025 yıl vadeli gösterge tahvil faizi yüzde 40’larda ve 2033 yıl vadeli gösterge tahvil faizi ise yüzde 29’larda. TCMB’den sıkılaşma adımları gelmeye devam edebilir. Fakat piyasa beklentileri faiz artırımlarında gaz kesilmesi yönünde. Tahvil faizlerinde yukarı eğilim sınırlı da olsa devam edebilir. Bu yıl sonu ve önümüzdeki yıl ortasına kadar faizler bu bölgelerde kalabilir.

Yıl sonunda dolar/TL tahmininiz nedir? Açıklar mısınız?

TCMB’nin son faiz artırımının ardından, faiz artırım hızının kademeli olarak yavaşlayacağı yönünde beklentiler devam ediyor. Buna karşın enflasyon riski hala yüksek ve TL üzerinde baskı yaratıyor. TL bu yıl başından günümüze en çok değer kaybeden para birimleri arasında. Bunda negatif reel faiz makasına ek olarak rezerv endişeleri de ön planda. Bu çerçevede dolar/TL’de yıl sonuna kadar sınırlı yukarı yönlü eğilim sürebilir. KKM alternatifi olarak TL mevduat faizlerindeki yükselişi ise TL cephesinde olumlu bulmakla beraber hane halkının dövize olan talebinin kısa sürede düşmeyeceğini düşünüyoruz.

Yıl sonunda gram altın nerede olur? Altın fiyatında jeopolitik riskler de eklenince nasıl bir hareket bekliyorsunuz?

Gram altının iki belirleyicisine baktığımızda dolar/TL’de yıl sonuna doğru 30 TL değerlerinin görülebileceğini düşünüyoruz. Ons altın tarihsel olarak mart ayındaki diplerinden geri dönüş hareketini sürdürüyor. Jeopolitik risk algısındaki artış, güvenli liman alımlarını destekledi. Ağustos sonrası ilk kez 2000 dolar/ons test edilen değerli metalde ABD’deki tahvil ihalelerine beklentinin üzerinde talep gelmesiyle birlikte iki haftalık periyotta ons altında kilit dirençler üzerine yeniden sıçrama gördük. Ons altında geri çekilmelerin kısa vadeli düzeltme hareketi olarak kalmasını 1970-1960 dolar/ons bandında dengelenme ile alımların sürmesini bekliyoruz. Jeopolitik gerilim tarafında ise ateşkes ve insani yardım koridorlarının arabulucu ülkeler vasıtasıyla sağlanması, ilerleyen süreçte risk algısını dengeleyebilir. Odakta ise küresel merkez bankalarının para politikası kararları olabilir. Bu ortamda gram altında yükselişin devam edebileceği fakat jeopolitik gerginliklerin azalmasıyla bu yükselişin hız kesebileceği görüşündeyiz.



YATIRIM FİNANSMAN’IN 2024 AJANDASI



Vizyonumuz çerçevesinde teknoloji yatırımlarında öncü olma rolünü üstlendik. Sermaye piyasalarına ilginin artmasıyla birlikte Borsa İstanbul’da işlem yapmaya başlayan 10 milyona yakın yatırımcının büyük bölümünün geleneksel yöntemlerden ziyade, online emir iletim kanalları üzerinden işlem yapmayı tercih ettiğini gözlemledik.

Yatırımcılarımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ürün ve hizmetlerin kullanımını teknolojiyle uyumlu hale getirdik.

2024 yılında sektördeki bilgi birikimimizden aldığımız güç ve bulunduğumuz her alanda lider olma vizyonumuzla, akıllı teknolojiler ve yeni işlem platformlarımızı yatırımcılarımızın kullanımına sunacağız.

Kurumsal web sitemiz, sosyal medya kanallarımız ve mobil uygulamalarımızla yatırımcılarımıza ulaşarak güvenilir ve hızlı işlem platformlarımız aracılığıyla hizmet vermeye devam edeceğiz.

Fiziki erişilebilirlik alanında önemli adımlar atmayı planlıyoruz. 2023 yılında yatırımcılarımızın hizmetine sunduğumuz Denizli şubemizle birlikte hizmet nokta sayımızı 11’e çıkardık.

2024 yılında da fırsat gördüğümüz lokasyonlarda şubeleşerek yatırımlarımıza devam ederken dijitalleşme ve yeni işlem platformlarımızla birlikte hibrid bir büyüme modeli oluşturmayı amaçlıyoruz.

“Değer Katar” mottomuzdan yola çıkarak sadece sermaye piyasalarına değil, yaptığımız sponsorluk anlaşmalarıyla ülkemizin kültür, sanat ve spor alanlarının gelişimine de katkı sağlıyoruz. Bu doğrultuda 2023 yılında Hatayspor, İKSV Tiyatro Festivali, ve TOSFED 100. Yıl Rallisi gibi birçok alanda sponsor olarak yer aldık.





