Airbnb halka arz edildi

ABD merkezli uluslararası ev kiralama platformu Airbnb, tamamlanan halka arzından 3,5 milyar dolarlık gelir elde ederken, değerlemesi de 47 milyar dolara çıktı.

Pandemi nedeniyle gelirlerinde önemli düşüşler yaşanan ev kiralama platformu Airbnb'nin beklenen halka arzı gerçekleşti.

Şirket halka arzdan 3,5 milyar dolarlık gelir elde ederken, değerlemesi de 47 milyar dolara çıktı.

Bloomberg'in haberine göre, Airbnb'nin halka arzıyla ABD'de 2020'de gerçekleşen halka arzların büyüklüğü 163 milyar dolara yükseldi.

Pandemi döneminde uluslararası seyahatler düşse de kısa mesafeli seyahatler Airbnb'yi otel zincirlerine göre daha dayanıklı hale getirdi. Airbnb gelirleri üçüncü çeyrekte yüzde 18 düşerken, Expedia ve Marriott yüzde 60’a yakın gelir düşüşü yaşadı.