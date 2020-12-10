Airbnb halka arz edildi

ABD merkezli uluslararası ev kiralama platformu Airbnb, tamamlanan halka arzından 3,5 milyar dolarlık gelir elde ederken, değerlemesi de 47 milyar dolara çıktı.

10.12.2020 15:56:000
Paylaş Tweet Paylaş
Airbnb halka arz edildi

Pandemi nedeniyle gelirlerinde önemli düşüşler yaşanan ev kiralama platformu Airbnb'nin beklenen halka arzı gerçekleşti.

Şirket halka arzdan 3,5 milyar dolarlık gelir elde ederken, değerlemesi de 47 milyar dolara çıktı.

Bloomberg'in haberine göre, Airbnb'nin halka arzıyla ABD'de 2020'de gerçekleşen halka arzların büyüklüğü 163 milyar dolara yükseldi.

Pandemi döneminde uluslararası seyahatler düşse de kısa mesafeli seyahatler Airbnb'yi otel zincirlerine göre daha dayanıklı hale getirdi. Airbnb gelirleri üçüncü çeyrekte yüzde 18 düşerken, Expedia ve Marriott yüzde 60’a yakın gelir düşüşü yaşadı.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

HSBC, 2021 altın tahminini düşürdü

HSBC, 2021 altın tahminini düşürdü

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Kervan Gıda borsada işlem görmeye başladı

Kervan Gıda borsada işlem görmeye başladı

Yorum Yaz