Anadolu Grubu Holding'den 'bedelsiz' açıklaması

SPK'nın dünkü bültenine göre kurul 4 şirketin bedelsiz sermaye artırımına onay verdi. SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı alan şirketlerden biri de AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (Yüzde 900)

Anadolu Grubu Holding A.Ş. bugün KAP'a bedelsiz onayına ilişkin açıklamada bulundu.

Bildirim şöyle:

28.04.2025 tarihli Özel Durum Açıklamamız'da belirtildiği üzere Şirketimiz'in 243.534.517,96 TL olan mevcut esas sermayesinin, şirketin iç kaynaklarında yer alan sermaye düzeltme farklarından karşılanmak sureti ile % 900 oranında artırılarak, 2.435.345.179,60 TL'na çıkarılması kapsamında oluşacak yeni sermayenin onayı ve pay ihracı amacıyla aynı tarihte Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapmış olduğumuz başvuru SPK tarafından onaylanmış olup, ilgili onay 31.07.2025 tarihli ve 2025/42 numaralı SPK Bülteni'nde yayımlanmıştır.



