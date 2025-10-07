Anlaşma haberi hisse fiyatlarını fırlattı: %23.7

OpenAI ile AMD arasındaki stratejik ortaklık haberinin duyurulmasının ardından AMD hisseleri bir günde yüzde 23,7 oranında yükselerek son yılların en güçlü performansını sergiledi.

Sam Altman liderliğindeki OpenAI, yapay zekâ altyapısını güçlendirmek için AMD ile 6 gigawatt’lık GPU kapasitesini kapsayan uzun vadeli bir iş birliği anlaşmasına imza attı. Bu kapsamda OpenAI, önümüzdeki birkaç yıl içinde AMD’nin Instinct serisi grafik işlemcilerini kullanacak ve anlaşmanın ilerleyen aşamalarında AMD’nin %10’una kadar ortak olma hakkını elde edecek.

İlk kurulum 2026’nın ikinci yarısında başlayacak ve 1 gigawatt’lık GPU dağıtımıyla devreye girecek. Bu adım, OpenAI’nin ChatGPT ve diğer yapay zekâ modellerinde işlem gücü yetersizliği nedeniyle beklettiği pek çok özelliği devreye almasına olanak tanıyacak. OpenAI Başkanı Greg Brockman, CNBC’ye yaptığı açıklamada, “İnsanlığın tamamına ulaşabilecek ölçekte büyümek istiyorsak, bu adımı atmak bizim misyonumuzun merkezinde yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Anlaşma kapsamında AMD, OpenAI’ye 160 milyon adede kadar hisse alım hakkı (warrant) verdi. Bu hisselerin kazanılması hem dağıtım hacmine hem de AMD’nin hisse performansına bağlı olacak. OpenAI tüm haklarını kullandığında, AMD’nin toplam hisselerinin yaklaşık %10’una sahip olabilecek.

AMD CEO’su Lisa Su, iş birliğini “yapay zekâ ekosisteminin geleceğini şekillendiren stratejik bir ortaklık” olarak tanımladı. Su, “Yapay zekâ önümüzdeki on yıl boyunca büyümeye devam edecek ve bunun için güçlü bilişim altyapılarına ihtiyaç var. Bu anlaşma, yalnızca iki şirketin değil, tüm endüstrinin kazanacağı bir fırsat,” dedi.

OpenAI için bu anlaşma, Nvidia ile kısa süre önce yapılan 100 milyar dolarlık donanım ve sermaye tedarik anlaşmasını tamamlayıcı bir adım niteliğinde. İki anlaşma birlikte değerlendirildiğinde, OpenAI son iki haftada yaklaşık 1 trilyon dolarlık altyapı yatırımı taahhüdünde bulundu.