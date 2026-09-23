Asya borsaları karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda, ABD ile İran'ın savaşı sonlandırmaya yönelik diplomatik temaslarda ilerleme kaydetmesi risk iştahını artırıyor.

Dünya genelinde devam eden jeopolitik risklerin varlık fiyatları üzerindeki dolaylı etkileri sürerken, ülkelerin diplomatik yollarla sükuneti sağlayabileceğine yönelik iyimser beklentiler piyasalarda olumlu fiyatlamaların oluşmasına katkı sağlıyor.

Asya piyasalarında, enerji maliyetlerindeki gerilemeye karşın risk iştahının sınırlı kaldığı gözlenirken, Trump ile Şi Cinping'in olası görüşmesi bekleniyor. Analistler, bu görüşme öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Şi'nin, Trump'ın davetiyle 23-25 Eylül tarihlerinde Washington'a resmi ziyarette bulunacağı belirtilmişti.

Öte yandan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile yaptığı telefon görüşmesinde, Avrupa Birliğinin (AB) ülkesine karşı ekonomik korumacı tedbirleri değerlendirdiği bir dönemde, Çin ve AB'nin stratejik ortaklar olduğu ve ticaret savaşına girmemeleri gerektiği mesajını verdi.

Söz konusu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,80 artışla 7.080,92 puandan kapandı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 kayıpla 3.939 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 azalışla 24.833 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,4 artışla 74.850 puan seviyesinde bulunuyor. Japonya'da tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmiyor.