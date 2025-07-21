Asya borsalarında pozitif bir seyir izleniyor

Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir izleniyor.

21.07.2025 10:17:090
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Asya borsalarında pozitif bir seyir izleniyor

Japonya'da üst meclis seçimlerinde koalisyon hükümeti, parlamentonun üst kanadında çoğunluğu kaybetti. Seçim sonuçlarının ardından Başbakan İşiba Şigeru istifa etmeyeceğini açıkladı.

Başbakan İşiba Şigeru, gümrük vergisi görüşmeleri, fiyat artışları ve ekonomik sorunları çözmek için görevde kalmasının gerektiğini söyledi.

Analistler, seçim sonucunun, Başbakan İşiba liderliğindeki koalisyon hükümetinin geleceği üzerinde risk oluşturabileceğini belirtti.

Japonya ile ABD arasındaki gümrük tarifelerinin henüz sonuçlanmadığını ifade eden analistler, tarifelere ilişkin belirsizliklerin de eklenmesiyle bu durumdan Japonya piyasalarının olumsuz etkileneceğini söyledi.

Bu gelişmelerle dolar/yen paritesi yüzde 0,1 azalışla 147,9 seviyesinde seyrediyor.

Öte yandan Çin Merkez Bankası 1 yıllık kredi ana faiz oranını (LPR) yüzde 3, 5 yıllık LPR'yi ise yüzde 3,5 seviyesinde sabit bıraktı.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,71 artışla 3.210,81 puandan kapandı. Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 yükselişle 3.558 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 kazançla 24.982 puan ve Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,4 primle 82.040 puan seviyesinde bulunuyor. Japonya piyasalarında bugün tatil dolayısıyla işlem gerçekleşmedi.

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