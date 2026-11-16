Avrupa piyasalarında saat 11.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 artışla 664,66 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 10.919,18 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 26.740,62 puanda, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,45 azalışla 51.638,50 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 kazançla 8.393,30 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 20.039,58 puanda bulunuyor.

Avrupa'da teknoloji şirketlerine ilişkin gelişmeler ve jeopolitik riskler yakından takip edilirken, ülke tahvil faizleri yükseldi. Cuma günü Almanya, İngiltere ve Fransa 10 yıllık tahvil faizleri yukarı yönlü hareketlendi.

Makroekonomik tarafta ise geçen hafta açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 0,4 büyüdü ancak önceki çeyreğe göre büyüme hızı yavaşladı. Buna karşılık yıllık büyüme yüzde 1,2'den yüzde 1,3'e yükseldi.

Bu gelişmelerle birlikte Avrupa Merkez Bankasının (ECB) aralıkta faiz artışına gideceği beklentileri güçlü kalmayı sürdürdü.

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan enerji, liman ve demir yolu altyapı tesislerini vurduklarını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Rus ordusunun son bir hafta içerisinde ülkesine yönelik saldırılarda 2 bin 300'den fazla insansız hava aracı (İHA), 1590 güdümlü bomba ve 15 farklı tipte füze kullandığını bildirdi.

Avrupa'da endeks vadeli kontratlar ise haftaya pozitif başladı.