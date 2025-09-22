Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa borsaları ABD tarafındaki gelişmeler ve kıta genelinde devam eden jeopolitik risklerin etkisiyle negatif seyrederken gözler İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin konuşmasına çevrildi.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 düşüşle 553,1 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 azalışla 23.499 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 9.201 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,7 gerilemeyle 42.030 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,3 değer kaybıyla 15.123 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 7.819 puan seviyesinde seyrediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine devam edeceğine dair olumlu beklentiler ve Başkan Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin olumlu sinyallere karşın Trump yönetiminin "H-1B" çalışma vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücreti getirme kararı küresel piyasalarda risk iştahını törpülüyor.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin "H-1B" çalışma vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücreti getirme kararının ardından yatırımcıların temkinli davranmasıyla haftaya karışık seyirle başladı.

Bu gelişmelerin yanı sıra Fransa'daki politik belirsizlik ve kıta genelinde devam eden jeopolitik risklerin etkisiyle Avrupa borsalarında satıcılı bir seyir öne çıkıyor.

- Rus savaş uçaklarının ihlalleri gündemde kalmayı sürdürüyor

Estonya, cuma günü Rus savaş uçaklarının hava sahasını 12 dakika boyunca ihlal ettiğini duyurarak, NATO'nun kuruluş antlaşmasının 4. maddesi uyarınca istişare talebinde bulundu. Estonya kamu yayıncısı ERR'nin haberine göre, 3 Rus MiG-31 tipi savaş uçağı, cuma günü sabah saatlerinde Estonya hava sahasına izinsiz girdi.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Kaliningrad bölgesine uçan 3 Rus MiG-31 tipi savaş uçağının Estonya hava sahasını ihlal etmediğini bildirdi.

Bu gelişmelerin yanı sıra Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın sıvılaştırılmış doğal gazını (LNG), bankalarını, kripto işlemlerini ve petrol taşıyan gölge filosunu hedef alan yeni yaptırım paketi hazırladığını açıkladı.