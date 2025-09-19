Avrupa borsaları, pozitif bir seyir izliyor

Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları öncesi pozitif bir seyir izliyor.

19.09.2025 11:06:550
Paylaş Tweet Paylaş
Avrupa borsaları, pozitif bir seyir izliyor

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 555,4 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 23.702 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde önceki kapanışın hemen üstünde 9.229 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 primle 42.474 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 kazançla 15.269 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 7.899 puan seviyesinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indiriminin ardından yatırımcıların temkinli davranmasının etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Almanya'da ağustos ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 2,2 ile beklentilerin üzerinde azalırken, İngiltere'de ağustos ayına ilişkin perakende satışlar aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 0,7 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini belirtti.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

18 Eylül tarihli SPK bülteninde hangi önemli kararlar alındı?

18 Eylül tarihli SPK bülteninde hangi önemli kararlar alındı?

Asya borsalarında negatif bir seyir izleniyor

Asya borsalarında negatif bir seyir izleniyor

SPK'dan yeni bülten: 6 şirkete sermaye artırımı onayı geldi

SPK'dan yeni bülten: 6 şirkete sermaye artırımı onayı geldi

Borsa İstanbul'dan 5 hissede tedbir kararı (18 Eylül)

Borsa İstanbul'dan 5 hissede tedbir kararı (18 Eylül)

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı

Yorum Yaz