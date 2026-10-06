Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Orta Doğu'daki gerilimin dolaylı etkileriyle yükselen tahvil faizleri ekonomiler için önemli bir risk unsuru olmaya devam ederken, yaklaşan bilanço sezonu öncesi yapay zeka ve teknoloji alanındaki iyimserlikler yatırımcı iştahını besliyor.

Analistler, yüksek borçlanma maliyetlerinin ekonomiler açısından orta ve uzun vadede endişe kaynağı olmayı sürdürdüğünü belirterek, yatırımcıların yapay zeka alanındaki anlaşmalar ve bilanço sezonuna ilişkin güçlenen beklentilerin etkisiyle söz konusu riskleri şimdilik ikinci planda tuttuğunu ifade etti.

Geçen hafta ABD'de açıklanan verilerin iş gücü piyasasının yavaş da olsa soğuduğuna işaret etmesiyle ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik "şahin" beklentilerin bu ay için zayıflaması yatırımcıların risk alma eğiliminin artmasında etkili oldu.

Söz konusu gelişmelerle Avrupa borsalarında pozitif bir seyir izleniyor.

Öte yandan, Fransa'da mali endişeler, siyasi belirsizlikler ve ülkedeki karışıklıklar devam ederken, borçlanma maliyetlerindeki artış Avrupa Merkez Bankasının (ECB) söz konusu duruma müdahale edebileceği beklentisiyle bir miktar yavaşladı.

Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomilerinden Fransa'da borç sürdürülebilirliği konusunda endişelerin artmasının yatırımcıların avro varlıklarından daha yüksek risk primi istemesine yol açtığını ifade eden analistler, bu durumun da avronun değerini baskıladığını belirtti.

Diğer taraftan, bugün açıklanan verilere göre Almanya'da ağustos ayına ilişkin imalat sanayi yeni siparişleri aylık yüzde 10,6 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,7 arttı. Söz konusu veri beklentinin altında kaldı.

Bugün Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de dış ticaret dengesi takip edilecek.

Avrupa piyasalarında saat 10.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 artışla 637 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 10.560 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 25.373 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 artışla 51.127 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 kazançla 7.852 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 19.426 puanda bulunuyor.