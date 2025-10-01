Avrupa borsalarında karışık bir seyir izleniyor

Avrupa borsalarında, ABD'de hükümetin bütçe anlaşmazlıkları nedeniyle kapanmasının ardından küresel risk iştahının azalmasıyla karışık bir seyir izleniyor.

1.10.2025 10:50:100
Paylaş Tweet Paylaş
Avrupa borsalarında karışık bir seyir izleniyor

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 558,8 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 azalışla 23.811 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,3 yükselişle 9.375 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 azalışla 42.581 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 15.418 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kazançla 7.900 puan seviyesinde seyrediyor.

ABD'deki gelişmelerin etkisiyle azalan risk iştahı piyasalar üzerinde etkili olurken, gözler bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Ayrıca, bölgede bugün açıklanacak imalat sanayi aktivitesi verilerinin bölgedeki ekonomik gidişat hakkında daha çok bilgi vermesi bekleniyor.

Öte yandan, bölgede jeopolitik gelişmeler de takip edilirken Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planı açıklamasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

ABD Başkanı Trump, Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planına yanıt vermek için Hamas'ın 3-4 günü olduğunu belirtmişti.

Analistler, bugün bölge genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de ADP özel sektör istihdam verilerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası düşüşle açıldı

Asya borsaları Japonya hariç pozitif seyrediyor

Asya borsaları Japonya hariç pozitif seyrediyor

Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

Bir şirketten daha bedelli kararı var: Yüzde 262

Bir şirketten daha bedelli kararı var: Yüzde 262

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası düşüşle açıldı

Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Yorum Yaz