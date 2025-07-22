Bir şirket daha bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı

Borsa İstanbul'da payları işlem gören bir şirket daha bedelsiz sermaye artırımı yapmak için KAP'a başvurdu.

22.07.2025 13:14:250
Paylaş Tweet Paylaş
Bir şirket daha bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı

Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (ADESE) KAP'a bedelsiz sermaye artırımına ilişkin SPK başvurusu hakkında açıklama yaptı. Şirket yönetim kurulu yüzde 400 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. 

KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, 09.07.2025 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ve aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerçekleştirilen duyuru doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Pay Senetleri'' başlıklı 6. Maddesi uyarınca;

Şirketimizin mevcut 1.008.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 4.032.000.000 TL'si Sermaye Düzeltme Olumlu Farklarından karşılanmak suretiyle toplam 4.032.000.000 TL artırılarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6 ncı maddesinin 6 ncı fıkrası hükmü uyarınca bir defaya mahsus olmak üzere 2.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının aşılarak, 5.040.000.000 TL'ye yükseltilmesi yönündeki başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'na E-Başvuru sistemi üzerinden yapılmıştır. (SPK başvuru tarihi 21 Temmuz)

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Galatasaray duyurdu: Bankalar Birliği borcu kapatıldı

Galatasaray duyurdu: Bankalar Birliği borcu kapatıldı

Asya borsalarında pozitif bir seyir izleniyor

Asya borsalarında pozitif bir seyir izleniyor

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsanın en değerli şirketi: 2024'ten bu yana dolar bazında yüzde 150 getiri sağladı

Borsanın en değerli şirketi: 2024'ten bu yana dolar bazında yüzde 150 getiri sağladı

Haftanın ilk işlem günü öncesi bilinmesi gerekenler neler?

Haftanın ilk işlem günü öncesi bilinmesi gerekenler neler?

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı

Yorum Yaz