BİST’ten altı hisseye tedbir kararı (19 Eylül)

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 19 Eylül 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Dof Robotik Sanayi A.Ş. (DOFRB), Borlease Otomotiv A.Ş. (BORLS), Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. (MERIT), QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (QUAGR) ve Verusa Holding A.Ş. (VERUS) hisselerinde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan tedbirlere ilişkin açıklama yapıldı.

BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BORLS.E, DOFRB.E, IEYHO.E, MERIT.E, QUAGR.E ve VERUS.E paylarında 22/09/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 21/10/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.