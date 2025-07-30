BİST’ten beş hisseye tedbir kararı geldi

Borsa İstanbul'da bugün Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında 5 hisse ile ilgili tedbirler KAP'a bildirildi.

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 30 Temmuz 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde İZ Yatırım Holding A.Ş. (IZINV), Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MANAS), Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ORCAY), Lydia Holding A.Ş. (LYDHO) ve Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. (YYAPI) hisselerinde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan tedbirlere ilişkin açıklama yapıldı.

İZ Yatırım Holding A.Ş. (IZINV) için BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında IZINV.E payları 31/07/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 29/08/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbirleri) tek fiyat işlem yöntemi tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MANAS) için BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında MANAS.E paylarında 31/07/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 29/08/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ORCAY) için BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ORCAY.E payları 31/07/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 29/08/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Lydia Holding A.Ş. (LYDHO) ve Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. (YYAPI) için BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında LYDHO.E ve YYAPI.E payları 31/07/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 29/08/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.