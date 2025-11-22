BİST’ten dün iki hisseye tedbir kararı geldi

Borsa İstanbul (BİST), yapılan incelemeler sonucunda iki hisse senedine yönelik önleyici tedbir uygulanmasına karar verdi.

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 21 Kasım 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. (DITAS) ve Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. (ERCB) hisselerinde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan tedbirlere ilişkin açıklama yapıldı.

BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DITAS.E ve ERCB.E payları 24/11/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 23/12/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

