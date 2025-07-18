Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 değer kaybederek 10.350,60 puana indi.

18.07.2025 13:30:350
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Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 20,10 puan ve yüzde 0,19 azalışla 10.350,60 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 40,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,76, holding endeksi ise yüzde 0,29 değer kaybetti.

Sektör endekslerinin en çok kazanan yüzde 2,35 ile spor, en fazla düşen yüzde 1,20 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 10.407,44 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi bu seviyeden gelen satışlarla kazançlarını geri verdi.

Analistler günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'deki yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.250 ve 10.150 seviyelerinin destek, 10.450 ve 10.550 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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