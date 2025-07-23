Borsa günün ilk yarısında yatay pozitif bir seyir izledi

Borsa İstanbul'da günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 16,50 puan ve yüzde 0,16 artışla 10.632,59 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 45 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,82, holding endeksi ise yüzde 0,34 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok kazandıran yüzde 4,60 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,02 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda ABD ile Japonya'nın ticaret konusunda anlaşması, diğer ülkelerle de uzlaşı sağlanabileceği beklentilerini güçlendirerek risk iştahını artırırken Avrupa borsalarındaki olumlu seyre paralel BIST 100 endeksi de günün ilk yarısını pozitif tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, haziranda 85,1 iken bu ay yüzde 1,8 azalışla 83,5 olarak kayıtlara geçti.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de haftalık mortgage başvuruları ile mevcut konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 seviyelerinin direnç, 10.500 ve 10.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.