Borsa haftaya yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle 9.308,75 puandan başladı.

16.06.2025 12:09:460
Paylaş Tweet Paylaş
Borsa haftaya yatay başladı

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,19 değer kaybederek 9.311,88 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,14 puan ve yüzde 0,03 azalışla 9.308,75 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,41 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,15 azaldı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,59 ile sigorta, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,01 ile inşaat oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin tırmanması fiyatlamaları zorlaştırırken, haftanın ilk işlem gününde yatırımcıların temkinli davranmasıyla karışık bir seyir öne çıkıyor.

Öte yandan, bugün açıklanacak nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi verileri yatırımcıların odağına yerleşti. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının nisan ayında 7 milyar 80 milyon dolar açık verdiğini tahmin ederken, cari işlemler açığının 2025'te 18 milyar 988 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini öngördü.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesinin yanı sıra perakende satışlar ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirtti.

Orta Doğu'daki haber akışının da piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 puanın destek, 9.400 ve 9.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

“Riskli varlık dönemi”

“Riskli varlık dönemi”

“2. yarıda yukarı hareket görebiliriz”

“2. yarıda yukarı hareket görebiliriz”

“Temkinli iyimser bir dönemdeyiz”

“Temkinli iyimser bir dönemdeyiz”

“Faizde düşüş, borsaya yarayacak”

“Faizde düşüş, borsaya yarayacak”

Getiride TL varlıklar önde

Getiride TL varlıklar önde

Yorum Yaz