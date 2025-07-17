Borsa İstanbul güne alımlarla başladı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi yeni işlem gününe yüzde 0,77 yükselişle 10.199,25 puandan başladı.

BIST 100 endeksi, dün günü %1,02 azalışla 10.122 puanda tamamladı. Endeksin işlem hacmi 124,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi %2,87 artarken bankacılık endeksi %2,56, sınai endeksi %0,93 ve hizmetler endeksi %1,14 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil 34 hisse değer kazanırken, 64 hisse değer kaybetti. Günün en fazla işlem gören hisseleri ise Türk Hava Yolları, Aselsan, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası (C), Akbank ve Koç Holding oldu.

Bulls Yatırım'ın teknik görünüm raporunda 'Gün içi geri çekilmelerde 9.990 - 9.955 - 9.900 puan seviyelerini takip edeceğiz. Yukarı hareketlerde ise sırasıyla 10.165 - 10.195 - 10.225 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.' yorumu yapıldı.