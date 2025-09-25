Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,66 artışla 11.442,42 puandan başladı.

25.09.2025
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,31 değer kazanarak 11.366,93 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 75,49 puan ve yüzde 0,66 artışla 11.442,42 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,63, holding endeksi yüzde 0,10 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 2,46 ile finansal kiralama faktoring olurken, tek gerileyen ise yüzde 0,04 ile inşaat oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, gözler bugün ABD'de açıklanacak büyüme verisine odaklandı.

Öte yandan, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşme bugün yakından takip edilecek. Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılan Erdoğan, Trump ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşme için New York'tan Washington'a geldi.

Analistler, bugün yurt içinde Erdoğan-Trump görüşmesinin yanı sıra sektörel enflasyon beklentileri ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de büyüme, kişisel tüketim harcamalarının ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.500 ve 11.600 puanın direnç, 11.400 ve 11.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

