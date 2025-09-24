Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,20 artışla 11.354,59 puandan başladı.

24.09.2025 10:07:560
Paylaş Tweet Paylaş
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,19 değer kaybederek 11.331,75 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 22,84 puan ve yüzde 0,20 artışla 11.354,59 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 0,03 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 1,53 ile tekstil deri olurken, en fazla gerileyen ise yüzde 0,15 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD'deki enflasyonla mücadele ve parasal gevşeme sürecine ilişkin temkinli söylemlerinin ardından karışık seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de yeni konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 puanın direnç, 11.300 ve 11.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı

Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Asya borsalarında karışık bir seyir öne çıkıyor

Asya borsalarında karışık bir seyir öne çıkıyor

Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (24 Eylül)

Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (24 Eylül)

Borsa İstanbul'dan 5 hisseye tedbir kararı (23 Eylül 2025)

Borsa İstanbul'dan 5 hisseye tedbir kararı (23 Eylül 2025)

New York borsası Powell'ın açıklamaları sonrası düşüşle kapandı

New York borsası Powell'ın açıklamaları sonrası düşüşle kapandı

Yorum Yaz