Borsa İstanbul'da bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (23 Temmuz)

Borsa İstanbul'da bugün bir hissenin fiyatında bedelli sermaye artırımı, bir hissenin fiyatında ise temettü dağıtımı nedeniyle düzeltme var.

Borsa İstanbul'dan bugün hak kullanımına ilişkin KAP'a yapılan açıklama şöyle:

KRGYO.E %200 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 3,533 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

PAGYO.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,6622453 TL Teorik Fiyat: 77,338 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

TEMETTÜ VE BEDELLİ

KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (KRGYO)

Şirket SPK'dan bedelli sermaye artırımı (yüzde 200) onayı almıştır.

Sermaye artırımına ilişkin şu bilgilendirme yapıldı:

Şirketimizin 1.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 330.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 660.000.000 TL bedelli sermaye artırımı yapılmak suretiyle %200 artırılarak 990.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup 03.07.2025 tarih ve 2025/38 sayılı bülten ile duyurulmuştur. SPK tarafından onaylı İzahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır.

- Pay sahiplerimize yeni pay alma hakları kullandırılacak olup, pay sahiplerimizin ellerindeki payların %200'ü oranında bedelli yeni pay alma hakları bulunmaktadır.

- Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 23.07.2025 ile 06.08.2025 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.

- Yeni pay alma haklarının kullanımında 1,00-TL nominal değerli pay 1,00-TL'den satışa arz edilecektir.

PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (PAGYO)

Şirket 4 taksit halinde toplamda pay başına net 5,0622453 TL temettü açıklamıştı. Son taksit olarak net 0,6622453 TL kar payı dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 23 Temmuz, ödeme tarihi ise 25 Temmuz 2025 olacak.