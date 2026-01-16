Borsa İstanbul'dan 6 hisseye tedbir kararı geldi

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 16 Ocak 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ADEL), Borlease Otomotiv A.Ş. (BORLS), Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. (BSOKE), DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR), Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (SEGMN) ve AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AHSGY) hisselerinde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan tedbirlere ilişkin açıklama yapıldı.

Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ADEL), Borlease Otomotiv A.Ş. (BORLS), Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. (BSOKE), DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR) ve Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (SEGMN) için BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ADEL.E, BORLS.E, BSOKE.E, DCTTR.E ve SEGMN.E payları 19/01/2026 tarihli işlemlerden (seans başından) 18/02/2026 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AHSGY) için BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında AHSGY.E paylarında 19/01/2026 tarihli işlemlerden (seans başından) 18/02/2026 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.