Borsada bu hafta en çok hangi hisseler kazandırdı?

Borsa İstanbul'da 21-25 Temmuz haftasında en çok yükselen ve düşen hisseler...

26.07.2025 12:45:510
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Borsada bu hafta en çok hangi hisseler kazandırdı?

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil şirketlerin performansı bu hafta dikkat çekti.

Borsa'da bu hafta, özellikle 1000 YATIRIMLAR, DESTEK FİNANS ve GÜLERMAK gibi hisseler yatırımcısına yüksek kazanç sağlarken; KUYAŞ, ŞEKERBANK ve TAV HAVALİMANLARI gibi hisseler ise gerileme yaşadı.

Bu hafta en çok  yükselen 1000 Yatırımlar Holding AŞ oldu

BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 24,44 ile 1000 Yatırımlar Holding AŞ oldu. 1000 Yatırımlar Holding AŞ’yi yüzde 20,29’la Grainturk Holding AŞ, yüzde 18,36’yla Destek Finans Faktoring AŞ izledi.

Hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 11,59’la Şekerbank, yüzde 5,21’le TAV Hava Limanları Holding AŞ ve yüzde 6,92 ile KUYAŞ Gayrimenkul olarak sıralandı.

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