Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (29 Aralık-2 Ocak)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,81 değer kazanarak 11.498,38 puanla tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 11.102,18 puanı, en yüksek 11.498,38 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul teknoloji endeksi yüzde 1,11 artışla 28.720,15 puan, mali endeks yüzde 1,01 değer kazanarak 16.760,87 puan, sanayi endeksi yüzde 0,26 yükselişle 14.229,16 puan ve hizmetler endeksi yüzde 0,06 primle 10.665,04 puan oldu.

- Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 11,72 ile Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ oldu. Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ’yi yüzde 10,91 ile Borusan Boru, yüzde 8,36’la Yapı ve Kredi Bankası izledi.

-En çok değer kaybedenler

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 26,41’le Pasifik Donanım Yazılım ve Bilgi Teknolojileri AŞ, yüzde 14,37 İzdemir Enerji ve yüzde 8,78’le TAB Gıda olarak sıralandı.

-En değerli hisseler

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 1 trilyon 49 milyar 712 milyon lirayla ASELSAN, 628 milyar 740 milyon lirayla Garanti BBVA ve 480 milyar 600 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ oldu.

- Altın değer kaybetti

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 3,20 azalışla 6 bin 45 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı yüzde 3,19 düşüşle 40 bin 751'e indi. Doların satış fiyatı yüzde 0,37 artarak 43,0380 lira, avronun satış fiyatı yüzde 0,36 düşerek 50,4900 lira oldu. Geçen hafta 58,0770 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,18 azalışla 57,9700 liraya düştü. İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 0,35 düşüşle 54,3260 liradan alıcı buldu.