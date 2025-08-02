Borsada bu hafta en çok prim yapan ve değer kaybeden 3 hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 12,98 ile Otokar oldu.

2.08.2025 12:13:120
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Borsada bu hafta en çok prim yapan ve değer kaybeden 3 hisse

Borsa İstanbul'da hisse senetleri arasında bu hafta  Otokar yüzde 12,98 ile en çok prim yapan hisse oldu. 

Otokar'ı yüzde 11,56'yla Çan2 Termik, yüzde 11,43'le Destek Finans Faktoring AŞ izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 19,21'le Altınay Savunma Teknolojileri AŞ, yüzde 15,26'yla Koza Altın İşletmeleri ve yüzde 14,81'le İpek Doğal Enerji olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 840 milyar 864 milyon lirayla ASELSAN, 611 milyar 100 milyon lirayla Garanti BBVA ve 462 milyar 548 milyon lirayla Koç Holding oldu.

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