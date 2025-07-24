Borsada bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (24 Temmuz)

Borsa İstanbul'da bugün 1 hissenin fiyatında bedelli sermaye artırımı (Çelik Halat ve Tel Sanayi AŞ), 1 hissenin fiyatında ise (Vestel Beyaz Eşya) kar payı dağıtımı nedeniyle düzeltme var.
Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESBE) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.
-VESBE.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0438988 TL Teorik Fiyat: 10,456 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
Açıklamaya göre, Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. (CELHA) paylarının fiyatında, bedelli sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.
-CELHA.E %196,93221 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 10,652 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)