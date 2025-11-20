Borsada gong Vakıf Faktoring için çaldı

Vakıf Yatırım liderliğinde 12-13-14 Kasım'da "Sabit Fiyatla Talep Toplama" ve "En İyi Gayret Aracılığı" yöntemiyle gerçekleşen talep toplama sürecini başarıyla tamamlayan Vakıf Faktoring, bugün düzenlenen gong töreniyle "VAKFA" koduyla, Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.

Vakıf Faktoring'in gong töreni, Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Vakıf Faktoring Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Lütfü Çelebi, Vakıf Faktoring Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Bülent Atılgan, Vakıf Yatırım Genel Müdürü Barış İnal, Vakıfbank'ın üst düzey yöneticilerinin yanı sıra Vakıf Faktoring çalışanları ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Gong töreninde konuşan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun, Vakıfbank grubunun değerli bir üyesi olan Vakıf Faktoring'in sektörünün kurucuları ve önemli şirketleri arasında yer aldığını söyleyerek, şirketin Türkiye ekonomisinde, yatırımın, üretimin, ticaretin ve istihdamın finansmanında kritik rol üstlendiğini kaydetti.

Ergun, "Finansman zincirinin kıymetli bir halkası olan Vakıf Faktoring, bugün Borsamızda işlem görmeye başlayarak, halka arzdan elde ettiği gelirle, yeni yatırımcıları, istikrarlı büyümesine ortak etmektedir. Dolayısıyla, bu başarılı halka arzda emeği geçen herkese, şirketimize ve aracı kurumumuza teşekkür ediyorum. Bu halka arzın sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyor, Vakıf Faktoring'e Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum." diye konuştu.

- "Kurumsal yapımızı güçlendirmeyi, rekabet gücümüzü, pazar payımızı ve karlığımızı artırmayı hedefliyoruz"

Vakıf Faktoring Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Atılgan da aktif, özkaynak ve karlılıkla ilgili büyüklüklerde sektörün öncü şirketi Vakıf Faktoring'in kurulduğu günden beri Vakıfbank'ın güçlü desteğini de alarak yenilikçi finansal çözümleriyle her zaman müşterilerinin yanında olduğunu belirtti.

Vakıf Faktoring'in sadece bir finans kuruluşu değil, Türkiye'nin ekonomik gelişimine katkı sunmayı kendine amaç edinmiş büyük bir aile olduğunu ifade eden Atılgan, şunları kaydetti:

"Yatırımcılarımız bize güven verdi. 3 milyar 195 milyon liralık halka arzımıza, 16,5 milyar lira yani 5,2 kat taleple karşılık verdi. Bu ilgi ve güven bize daha iyisini yapma yolunda büyük bir motivasyon sağladı. Bu güvene layık olmak için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Halka arzla elde ettiğimiz kaynakla kurumsal yapımızı güçlendirmeyi, rekabet gücümüzü, pazar payımızı ve karlığımızı artırmayı hedefliyoruz. Bu süreçte, başta yatırımcılarımız olmak üzere tüm paydaşlarımız için kalıcı ve devamlı bir değer yaratma vizyonuyla geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. Bu zamana kadar başarılarıyla şirketimizi hep daha ileriye taşıyan ekibimiz gururla ve azimle bu yolu birlikte yürümeye devam edecek. Halka arzımıza ve bize güvenerek yoğun ilgi gösteren yatırımcılarımıza tüm içtenliğimle teşekkür ediyorum."