Borsada manipülasyonun cezası 100 kat artırıldı

Borsa İstanbul'da işlem yapma yetkililerinin, gazete TV ve sosyal medyada yanlış ve yanıltıcı tavsiyelerde bulunması, disiplin cezası gerektiren haller arasına eklendi. Yeni düzenlemeyle, disiplin para cezasının alt sınırı 5,000 TL'den 10,000 TL'ye, üst sınırı ise 50,000 TL'den 5 milyon TL'ye çıkarıldı.

Borsa İstanbul AŞ borsacılık faaliyetlerine ilişkin esaslar yönetmeliğinde değişiklikler öngören Sermaye Piyasası Kurulu yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmeliğin disiplin cezalarını gerektiren fiilleri düzenleyen 53. maddesinde yapılan düzenlemeye göre, borsada işlem yapma yetkililerinin, gazete, televizyon, internet, sosyal medya hesapları veya benzer nitelikte kitle iletişim araçlarını kullanarak sermaye piyasası araçları hakkında yalan, yanlış ve yanıltıcı yorum ve tavsiyelerde bulunması disiplin cezası gerektiren haller arasına eklendi.

Sosyal medya aracılığıyla veya üyelik bazlı çevrimiçi kapalı gruplar üzerinden, sermaye piyasası araçlarının fiyatları, fiyat değişimleri ile arz ve taleplerine ilişkin yalan, yanlış ve yanıltıcı izlenim uyandırmak suretiyle yatırımcıları yönlendirmeye çalışanlarla işbirliği yapmak veya bu amaçla kurulan veyahut bu amaçla faaliyet yürüten üyelik bazlı çevrimiçi kapalı gruplara üye olmak da bu kapsamda disiplin cezası gerektiren haller arasına eklendi.

Bu fiillerin gerçekleşmesi halinde işlem yapma yetkililerine verilecek para cezası tutarı 50,000 TL'den az olamayacak.