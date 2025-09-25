Borsada yarın 3 temettü, 1 bedelsiz var (26 Eylül)

Borsa İstanbul'da temettü dağıtacak 3 şirkette nakit kar payı hak kullanım tarihi yarın, yani 26 Eylül. Bedelsiz sermaye artırımı yapacak 1 hissede de bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi yarın.

Borsa İstanbul'da 26 Eylül'den itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek paylar şöyle:

-SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. (SILVR)

Şirket yüzde 677,77777 oranında bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. KAP'a bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarih için şu açıklama yapıldı:

13.06.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında şirket sermayesinin 45.000.000,00 TL den 350.000.000,00 TL ye çıkarılması ve artırılan 305.000.000,00 TL nin bedelsiz sermaye artırımı olarak Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkları Hesabından karşılanması genel kurul tarafından onaylanmıştı. Şirketimizin 25.06.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru, Kurul tarafından 18.09.2025 tarih ve 50/1664 sayılı kararla onaylanmış olup, 18.09.2025 tarih ve 2025/49 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu bülteninde yayımlanmıştır. 22.09.2025 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen SPK onaylı İhraç Belgesi ve onaylı Sermaye Madde Tadili ekte yer almaktadır.

Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 26.09.2025 olarak belirlenmiştir.

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.

-ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (ADEL)

Şirket brüt 0,5773000 TL, net 0,4907050 TL temettü açıklamıştı. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 26 Eylül, ödeme tarihi 30 Eylül.

-ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ZRGYO)

Şirket pay başına net 0,0610621 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 26 Eylül, ödeme tarihi 30 Eylül.

-GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. (GUNDG)

Şirket 3 eşit taksit halinde toplamda brüt 0,1538460 TL, net 0,1307691 TL temettü dağıtacak. İlk taksit net 0,0435897 TL. Birinci taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 26 Eylül, ödeme tarihi 30 Eylül. Diğer taksitler Ekim ve Kasım ayında olacak.















