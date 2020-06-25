Borsanın gözdesi teknoloji hisseleri: 6 ayda yüzde 49 kazandırdı

Korona virüs salgını ile birlikte borsada para, hem küresel bazda hem de yurtiçinde, teknolojiye kayıyor. Teknoloji hisselerinde yılbaşından bu yana çıkış yüzde 48’e ulaştı.

Borsa İstanbul’da işlem gören BIST Teknoloji Endeksi, yılbaşından bu yana yüzde 48.84 oranında prim yaptı.

Milliyet gazetesinin haberine göre, teknoloji hisseleri 2018 yılındaki kur şokundan bu yana yatırımcıya hep kazandırdı. 2016 yılında yüzde 28, 2017 yılında yüzde 93, 2019’da yüzde 7 ve şimdi de yüzde 48 oranında getiri sağladığı görülüyor. Küresel bazda bakıldığında yurtdışında da teknoloji hisselerine yoğun ilgi var.

DÜNYADA DA YOĞUN İLGİ VAR

Dünya borsaları içerisinde Nasdaq 100 Endeksi, 10.222 ile yeni bir rekor seviyeye tırmandı. Nasdaq 100 Endeksi yılbaşından bu yana yüzde 12.9 yükseldi. ABD’de yıllık enflasyon oranının yüzde 0.2 olduğu göz önüne alındığında gerçekleşen çıkışın da oldukça önemli olduğu gözlenecektir.

Görünen o ki teknoloji hisselerine ilginin devam edeceği anlaşılıyor. ABD borsalarında da yıl sonuna kadar yükselişin devam etmesi bekleniyor.