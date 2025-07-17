Borsaya açık şirketlerden önemli haberler var

16 Temmuz’da KAP’a bildirilen açıklamalarda çok sayıda şirket yeni sipariş, yatırım kararı ve satış işlemlerine dair gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı.

Borsa İstanbul’da işlem gören bazı şirketler, 16 Temmuz 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) önemli bildirimlerde bulundu. Açıklamalarda dikkat çeken bazı gelişmeler şöyle:

ACSEL, Türkiye Petrolleri’nden 3,76 milyon dolarlık sondaj malzemesi siparişi aldı. Teslimatlar bu yıl içinde yapılacak.

AKSGY, İngiltere merkezli iştiraki OXR Limited’in tamamını 433.987 sterline devretti.

ANSGR, yılın ilk yarısında brüt prim üretimini %41 artırarak 44,47 milyar TL’ye ulaştırdı.

ARCLK, 2025 ilk yarıyı kapsayan finansal sonuçlarını 25 Temmuz’da açıklayacak.

ARDYZ, Milli Emlak Bilgi Sistemi bakımı için 38 milyon TL’lik sözleşme imzaladı.

ARSAN, Karaburun’daki 749 bin m²’lik taşınmazlar için yaptığı imar itirazları reddedildi.

BOBET, TOKİ’nin Arnavutköy projesine 230 milyon TL’lik hazır beton sağlayacak, bölgede şube ve tesis kuracak.

DOHOL, Ditaş’taki %68,24 hissesini 14,5 milyon dolara sattı; 5 milyon dolarlık kısmı yıl sonuna kadar tahsil edilecek.

EFORC, Elazığ’daki yeni GES projesi için çağrı mektubu aldı. 2026’da devreye girmesi planlanan santral, yıllık 23.000 MWh elektrik üretecek.

EGGUB, genel kurul kararlarının iptali için dava açıldığını ve sürece ilişkin hukuki yanıtların hazırlanacağını duyurdu.

EKGYO, Başakşehir projesi için gayrimenkul sertifikası ihracı başvurusunu SPK’ya yaptı.

ENERY, Yozgat Sarıkaya’daki sondaj işi için JEMAS Mühendislik’le sözleşme yaptı.

EUREN, JCR Avrasya’dan kredi notunu "AA (tr)" ve "J1+ (tr)" olarak aldı.

FORTE, bağlı ortaklığı Cetwell ile Adana’da çilek serası kurulumu için 35 milyon TL’lik anlaşma imzaladı.

GEREL, yaklaşık 21 milyon adet payın kaydileştirme talebini iptal etti.

HRKET, Kazakistan’da %49 payla ortak olduğu yeni şirketini kurdu; Ukrayna’da rüzgar santrali projesi için 3 milyon dolarlık vinç/montaj sözleşmesi yaptı.

ISGYO, kira geliri amacıyla Beyoğlu’nda 600 milyon TL’ye bina satın aldı.

KBORU, Aksaray’daki yeni tesis yatırımı için 5,33 milyon dolarlık anlaşma yaptı. Üretim kapasitesinde %60 artış hedefleniyor.

MIATK, yapay zekâ destekli medikal faturalama projesine Gazi Teknopark’tan onay aldı. Proje bütçesi 12,28 milyon TL.

PGSUS, Haziran ayında 3,61 milyon yolcu taşıdı. Yılın ilk yarısında %13 büyüme ile toplam 19,71 milyon yolcuya ulaşıldı.

PSGYO, Fonmap, Pardus ve Re-Pie Portföy'ün toplam 566 milyon adedin üzerinde pay kaydileştirme başvurusu yaptığı bildirildi.

SKBNK, yurt dışında 200 milyon dolarlık tahvil ihracı için Morgan Stanley’i yetkilendirdi.

VSNMD, Adana’daki maden sahası için işletme ruhsatı aldı ve mikronize kireç tesisi yatırımını Çelemli tesisine taşıyacağını açıkladı.

YKBNK, 15 milyon dolarlık, 369 gün vadeli tahvil ihraç etti