Borusan 3. çeyrek bilanço tarihi belli oldu

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. dün KAP'a 2025 3. çeyrek bilanço tarihini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre 3. çeyrek finansal sonuçların 7 Kasım'da açıklanması bekleniyor. 

Şirketten KAP'a yapılan bildirimde "Şirketimizin 01.01.2025 – 30.09.2025 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının 7 Kasım 2025 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir" denildi.

