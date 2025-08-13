Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (13 Ağustos 2025)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün iki hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (ANSGR) paylarının fiyatında, kar payından bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (ANSGR)
LDR Turizm A.Ş. (LIDER) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
LDR Turizm A.Ş. (LIDER)