Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (13 Ağustos 2025)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün iki hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

13.08.2025 09:52:220
Paylaş Tweet Paylaş
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (13 Ağustos 2025)

Açıklamaya göre, Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (ANSGR) paylarının fiyatında, kar payından bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (ANSGR)

  • %300 Kar Payında Bedelsiz Sermaye Artırımı
  • Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 23,088 TL
    (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)


LDR Turizm A.Ş. (LIDER) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

LDR Turizm A.Ş. (LIDER)

  • Pay Başına Brüt Temettü: 0,1426024 TL
  • Pay Başına Net Temettü: 0,1212120 TL
  • Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 231,357 TL
    (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı

Meka Global bedelsiz tarihi belli oldu (Yüzde 1180)

Meka Global bedelsiz tarihi belli oldu (Yüzde 1180)

Avrupa borsalarında pozitif bir seyir izleniyor

Avrupa borsalarında pozitif bir seyir izleniyor

Doğan Holding temettü tarihini duyurdu

Doğan Holding temettü tarihini duyurdu

Borcu beklentileri aşan Evergrande borsadan çıkarılıyor

Borcu beklentileri aşan Evergrande borsadan çıkarılıyor

Asya borsaları ABD enflasyonu sonrası yükselişini sürdürüyor

Asya borsaları ABD enflasyonu sonrası yükselişini sürdürüyor

Yorum Yaz